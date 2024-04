Na dobre wszedł już do tradycji Zespołu Szkół w Jeżowem im. ks. Stanisława Staszica konkurs z języka angielskiego i języka niemieckiego, skierowany do uczniów ostatnich klas szkół podstawowych, pn. „Języki integrują”. W dniu 12 kwietnia 2024 r. obyła się już dwunasta jego odsłona. Organizatorów wydarzenia cieszy szczególnie to, że od pierwszej edycji poprzez kolejne dwanaście, konkurs cieszy się ogromną popularnością.