W Pysznicy i Radomyślu nad Sanem komitety urzędujących wójtów uzyskały zdecydowaną większość w lokalnych samorządach. W gminie Zaleszany ponownie wygrało PiS, ale w porównaniu z 2018 r. straciło 6 mandatów. W Zaklikowie komitet burmistrza o jeden mandat wyprzedził konkurencję, a w Bojanowie zwyciężył komitet nowej pani wójt.

7 kwietnia bardzo ciekawa wyborcza sytuacja wydarzyła się w gminie Pysznica. Jeden z komitetów uzyskał tam prawie 25 proc. głosów, a jednak nie zdobył ani jednego mandatu w radzie gminy. Jak to możliwe?

Liczył się tylko wynik w okręgu

To prosta konsekwencja ordynacji większościowej i wyborów w okręgach jednomandatowych (obowiązują w gminach do 20 tys. mieszkańców). Niezależnie od sumy wyników w skali gminy, mandaty zdobywa się, wygrywając w poszczególnych okręgach. Jeśli nie, komitet pozostaje bez mandatu. Taka sytuacja miała miejsce właśnie w gminie Pysznica.

Przeciwko komitetowi wójta Łukasza Bajgierowicza, w każdym okręgu swoich kandydatów wystawił tu komitet Zygmunta Cholewińskiego, wieloletniego (1992-2006) wójta w Pysznicy. Oprócz ich rywalizacji o urząd wójta, ciekawie zapowiadała się więc także walka o mandaty radnych.

Tymczasem kandydaci Bajgierowicza wyraźnie wygrywali z kandydatami Cholewińskiego w 13 z 15 okręgach. W jednym okręgu (Krzaki-Słomiana) uzyskali takie same wyniki (po 57 głosów), ale tu „pogodziła” ich zwycięska kandydatka innego komitetu (93 głosy). Dla pełnego obrazu odnotujmy, iż kandydaci komitetu Łukasza Bajgierowicza uzyskali w sumie 2844 głosy, a kandydaci komitetu Zygmunta Cholewińskiego 1142 głosy.

Bojanów: wyborcy po stronie Kobylarz

W gminie Bojanów zwyciężył komitet Po Stronie Mieszkańców Agnieszki Kobylarz, czyli nowej wójt gminy. Uzyskał on 7 mandatów (44,47 proc. głosów). 4 mandaty (29,83 proc.) zdobył komitet Wspólnie dla Rozwoju, dotychczasowego wójta Sławomira Serafina. 3 mandaty (17,77 proc.) przypadły komitetowi Forum Mieszkańców, a 1 mandat (6,67 proc.) otrzymał komitet Razem dla Gminy Bojanów. Bez mandatu pozostał komitet Stowarzyszenie „Bezpartyjni Samorządowcy” (1,26 proc.). Dodajmy, iż komitet nowej wójt uzyskał dokładnie 500 głosów więcej od komitetu odchodzącego wójta (1519 do 1019).

Skład nowej Rady Gminy Bojanów (kolejność według numeracji okręgów): Krzysztof Stolarz (114 głosów), Anita Ryba (59), Krzysztof Magdziak (149), Jacek Lidwin (87), Sławomir Janiec (171), Mariusz Marut (155), Marta Maślanka (172), Józef Grabiec (145), Antoni Kozioł (112), Piotr Bednarz (148), Mieczysław Sasiela (111), Jerzy Pasek (64), Henryk Lebioda (126), Tomasz Sudoł (155), Tadeusz Turek (97).

Frekwencja – 56,49 proc.

Pysznica: Bajgierowicz bierze prawie wszystko

13 mandatów (62,11 proc. głosów) zdobył tu komitet Łukasza Bajgierowicza, czyli dotychczasowego wójta gminy, który Po jednym mandacie uzyskał komitet Krzysztofa Farasia (4,52 proc.) i komitet Rozwój Gminy Pysznica (2,03 proc.).

Bez mandatu pozostało pięć komitetów: Zygmunta Cholewińskiego (24,94 proc.), Dziura (3,58 proc.), Marcin Kłyza Twoje Sprawy – Mój Priorytet (1,22 proc.), Marcina Maziarza (1,16 proc.), Wspólne Dobro Przyjazna Gmina (0,44 proc.).

Skład nowej Rady Gminy Pysznica: Marek Bis (252 głosy), Krzysztof Haliniak (283), Barbara Żywczak (199), Jacek Dybka (242), Zenon Sagan (189), Tomasz Oprych (167), Krzysztof Faraś (207), Kamil Kuśmider (207), Agata Pałka (93), Weronika Madej (177), Magdalena Tkacz (117), Andrzej Szawara (226), Mirosław Czubat (178), Aleksandra Kuziora (247), Krzysztof Skrzypek (219).

Frekwencja – 49,88 proc.

Radomyśl nad Sanem: 10 mandatów bez głosowania

Zdecydowanie zwyciężył tu komitet Jedność i Postęp wójta Jana Pyrkosza, zdobywając 11 mandatów (45,11 proc. głosów). Po jednym mandacie uzyskały cztery pozostałe startujące w wyborach komitety: Żabno Razem (22,92 proc.), Stowarzyszenie „Bezpartyjni Samorządowcy” (14,11 proc.), Stalowa Od Nowa – Powiat Od Nowa (10,98 proc.) oraz komitet Musikowa i Rzeczycy (6,88 proc.).

Przypomnijmy, iż w gminie Radomyśl nad Sanem aż w 10 okręgach zgłosił się tylko jeden kandydat na radnego i to on uzyskał mandat bez potrzeby przeprowadzenia głosowania. W każdym takim przypadku byli to kandydaci komitetu Jedność i Postęp.

Skład nowej Rady Gminy Radomyśl nad Sanem: Marcin Ożga (117 głosów), Ryszard Zbydniowski (bez głosowania), Stanisław Rybak (bez głosowania), Tomasz Budziło (bez głosowania), Lucyna Jurkiewicz (bez głosowania), Katarzyna Pakuła (106), Dorota Borys (bez głosowania), Dorian Dąbek (91), Marcin Zieliński (96), Krzysztof Sioda (bez głosowania), Justyna Szwedo (bez głosowania), Tomasz Stelmach (bez głosowania), Grzegorz Krawiec (bez głosowania), Aleksander Pędrak (57), Tomasz Żurawski (bez głosowania).

Frekwencja – 42,99 proc.

Zaklików: Więcej głosów – mniej mandatów

Wyniki w okręgach sprawiły, że najwięcej mandatów w radzie miejskiej nie zdobył tu komitet z najlepszym procentowym wynikiem. Uzyskało go Forum Mieszkańców (35,34 proc.), któremu przypadło 5 mandatów.

Z kolei komitet burmistrza Dariusza Toczyskiego zdobył 6 mandatów, choć miał wynik o 2,45 pkt. proc. niższy (32,89 proc.). 3 mandaty uzyskało Prawo i Sprawiedliwość (16,44 proc.), a 1 komitet Koła Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich (11,98 proc.). Bez mandatu pozostał komitet Stalowa Od Nowa – Powiat Od Nowa (1,85 proc.) i Trzecia Droga PSL – PL 2050 Szymona Hołowni (1,50 proc.).

Co ciekawe, podobna sytuacja między pierwszym a drugim komitetem była w gminie Zaklików w wyborach w 2018 r. Wtedy 6 mandatów zdobyło Forum Mieszkańców, a 5 Prawo i Sprawiedliwość, choć to komitet PiS uzyskał wynik o 1,6 pkt. proc. lepszy.

Skład nowej Rady Miejskiej Zaklikowa: Mariusz Dziuba (138 głosów), Wioletta Przywara (117), Krzysztof Drzymała (160), Krzysztof Wojniak (142), Sylwester Rząd (86), Łukasz Kamiński (97), Maciej Pomykała (61), Mirosław Mach (126), Bolesław Chamera (121), Dariusz Chmielewski (93), Karol Bednarz (73), Mirosław Klimecki (132), Piotr Szwedo (149), Marek Michalczak (113), Tomasz Wiliński (104).

Frekwencja – 47,64 proc.

Zaleszany: PiS wygrywa, ale traci mandaty

W wyborach do rady gminy wystartowało tu aż 11 komitetów, choć samo głosowanie odbyło się tylko w 10 okręgach, bo w pięciu zgłosił się jeden kandydat (w 4 przypadkach wystawiony przez PiS, w jednym przez lokalny komitet) i tam wyborów nie przeprowadzano. W okręgu nr 13 (część sołectwa Pilchów) o losach mandatu zdecydował 1 głos (111 do 110).

8 mandatów (47,11 proc. głosów) zdobyło w nowej radzie Prawo i Sprawiedliwość, czyli komitet wójta gminy Pawła Gardego. 3 mandaty (16,57 proc.) uzyskał komitet Stalowowolskie Porozumienie Samorządowe Dla Miasta I Powiatu, a po jednym komitet Zaleszany (6,26 proc.), komitet Wolny Wybór (5,64 proc.), komitet Skowierzyn (4,81 proc.) oraz komitet Dzierdziówka (jeden z okręgów, gdzie mandat przypadł bez głosowania). Bez mandatu pozostały komitety: Stalowa Od Nowa – Powiat Od Nowa (5,22 proc.), Kępie Zaleszańskie (4,64 proc.), Lewica (4,60 proc.), Wspólna Agatówka (2,59 proc.), Nowy Skowierzyn (2,56 proc.). Wybory do rady wygrało więc PiS, choć trzeba odnotować, iż uzyskało o 6 mandatów mniej niż w 2018 r., gdy miało ich aż 14.

Skład nowej Rady Gminy Zaleszany: Mateusz Środek (181 głosów), Michał Dziuba (147), Szymon Powęska (171), Magdalena Górak (bez głosowania), Dorota Stępień (145), Stanisław Guźla (190), Tomasz Cygan (214), Joanna Główka-Luty (139), Monika Brzezińska (bez głosowania), Radomir Turek (163), Dariusz Mączka (87), Marzena Kuna (bez głosowania), Małgorzata Stefańska (111 – o 1 głos więcej od kontrkandydata), Waldemar Gimpel (bez głosowania), Grzegorz Garanty (bez głosowania).

Frekwencja – 46,70 proc.