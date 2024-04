W Lublińcu odbył się Puchar Polski w Dogtrekkingu. Wzięło w nim udział 400 zawodniczek i zawodników. Rywalizacja przebiegała na trzech trasach o długości 6, 15 i 25 km. Bardzo dobrze spisali się reprezentanci Watahy Stalowa Wola. W kategorii Mini kobiet złoty medal wywalczyła Aleksandra Burdach i jej Ayra.

Dogtrekking, inaczej bieg z psem na orientację, to świetnie rozwijający się nie tylko sport, ale również sposób na wspólne spędzenie czasu z rodziną i psem na łonie natury. A leśny kompleks w Lublincu to idealne wręcz miejsce do uprawiania tej dyscypliny sportowej.

W trakcie imprezy członkowie Grupy Poszukiwawczo – Ratowniczej z Solarni, specjalizujący się w poszukiwaniach z psami służbowymi osób zaginionych, zorganizowali pokazy pracy psów ratowniczych.

Bardzo dobrze weszły w sezon zawodniczki Watahy Stalowa Wola. W kategorii Mini Kobiet – na starcie zameldowało się aż 47 załóg – najszybciej 15-km trasę pokonała Aleksandra Burdach z Ayrą (Amerykański Staffordshire Terrier). Ukończyła zmagania w czasie 1:27,43. Druga na mecie, Anna Tuchowska (HDR Wataha DG Dąbrowa Górnicza) i jej Siberian Husky o imieniu Ginora, straciła do zwyciężczyni blisko 7 minut. Na miejscu siódmym ukończyła bieg inna reprezentanta Watahy Stalowa Wola, Rafaela Żak z psem Tosią („mieszaniec”).

Powody do zadowolenia miały także, Cecylia Burdach i jej wnuczka Ines, które startowały w konkurencji Chihuahua (5 km) w kategorii rodzinnej – drużyny składały się od 2 do 4 osób + ich czworonogi). Na starcie stanęło 56 załóg. Stalowowolanki zajęły 13. miejsce (1:01,26). Zwyciężyli: Iwona Wtorek-Bugańska oraz Damian i Dawid Bugańscy ze swoim wyżłem weimarskim Hunginem (45:14).