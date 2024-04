Przez trzy dni, od piątku (26 kwietnia) do niedzieli (28 kwietnia) w hali MOSiR w Stalowej Woli przy ul. Hutniczej rozgrywany będzie turniej finałowy o wejście do II ligi. W grupie C, do której trafili koszykarze Stali Stalowa Wola znalazły się również: MUKS Piaseczno, GKS Tychy i ŁKS Politechnika Łódzka.

Awansują dwa najlepsze zespoły, podobnie jak z dwóch innych turniejów, które rozgrywane będą w Sosnowcu i Elblągu. Pierwszym rywalem naszej Stali będzie MUKS Piaseczno, drugim GKS Tychy, a trzecim zespół z Łodzi.

Wstęp na wszystkie mecze jest bezpłatny, natomiast smutną wiadomością jest to, że organizator turnieju, a więc Zakładowy Klub Sportowy Stal Stalowa Wola nie zadbał o to, był turniej był zakwalifikowany jako halowa impreza masowa. W praktyce oznacza to, że w hali podczas meczu, który nie jest imprezą masową, może zasiąść do 299 kibiców.

Dlaczego klub nie wystąpił do Prezydenta z wnioskiem o pozwolenie na organizację imprezy masowej, lub dlaczego nie wystąpił o to w określonym przepisami terminie?

Zarządowi ZKS Stal należałoby zadać także pytanie, dlaczego drugi, sobotni mecz naszej drużyny z GKS-Tychy – a może to być spotkanie, które da Stali awans, w przypadku zwycięstwa w piątek – wyznaczono na godzinę 18.15, a więc 1,5 godziny przed rozpoczęciem meczu piłkarskiej „Stalówki” z Kotwicą? Kibice chcący być świadkami na obydwu widowiskach, będą musieli dokonać wyboru; zostać na hali czy iść na stadion.

Terminarz

26.04 (piątek): Stal – MUKS Piaseczno (16), ŁKS Politechnika Łódzka – GKS Tychy (18.15)

27.04 (sobota): MUKS Piaseczno – ŁKS Politechnika Łódzka (16), Stal – GKS Tychy (18.15)

28.04 (niedziela): MUKS Piaseczno – GKS Tychy (10), Stal – ŁKS Politechnika Łódzka (12.15)..