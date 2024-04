Już po raz 10 Powiat Stalowowolski organizuje akcję pod hasłem „Drzewko za makulaturę”. Tegoroczna edycja został zaplanowana na sobotę 27 kwietnia. Projekt skierowany jest do wszystkich mieszkańców Powiatu Stalowowolskiego.

– Tegoroczne „Drzewko za makulaturę” jest wyjątkowe, bo jubileuszowe. Organizujemy je już po raz 10. I jesteśmy dumni z jego efektów – podczas 9 dotychczasowych edycji akcji rozdaliśmy ponad 54 tysiące sadzonek różnych gatunków drzew i krzewów, za które jej uczestnicy przekazali nam do recyklingu ponad 194 tony makulatury! W ten sposób razem przyczyniamy się do ochrony naszego drzewostanu. Warto wiedzieć, że wyprodukowanie 1 tony papieru z surowca drzewnego wymaga ścięcia średnio 17 drzew. Dlatego tym bardziej zapraszamy wszystkich mieszkańców naszego powiatu do udziału w akcji! – zachęca wicestarosta Mariusz Sołtys.

Organizatorem akcji jest Powiat Stalowowolski, partnerem zaś Miejski Zakład Komunalny w Stalowej Woli.

Makulatura przyjmowana będzie od godziny 9.00 w dwóch punktach na terenie miasta tj.: w Rupieciarni przy ul. 1 Sierpnia 18 A oraz na terenie Zakładu Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych przy ul. Centralnego Okręgu Przemysłowego 25.

Osoby, które planują dowieźć makulaturę samochodami, są proszone o dostarczenie jej na teren Zakładu Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych przy ul. Centralnego Okręgu Przemysłowego 25, ponieważ jest tam duży plac manewrowy. Pieszych i rowerzystów, którzy mają mniejsze ilości makulatury, organizatorzy zapraszają do Rupieciarni przy ul. 1 Sierpnia 18 A. Tradycyjnie przygotowanych zostanie kilka punktów wagowych, co znacznie oszczędzi czas oczekiwania w kolejce.

Po oddaniu i zważeniu makulatury wydawane będą specjalne kupony, które tego samego dnia będzie można wymienić na sadzonki wystawione na parkingu przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli przy ul. Podleśnej 15.

Jedna osoba będzie mogła otrzymać 5 sadzonek, a do wyboru będą następujące gatunki drzew i krzewów zakupionych przez Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli: śliwa President, jabłoń Red Prince, katalpa, malina oraz hortensja bukietowa.

Wzorem lat poprzednich, w przedsięwzięcie włączyły się jako partner również Lasy Państwowe. Nadleśnictwo Gościeradów oraz Nadleśnictwo Rozwadów przekażą do rozdania mieszkańcom około 4,5 tys. sztuk sadzonek drzew ozdobnych i lasotwórczych, takich jak: świerk biały, dąb szypułkowy, dąb bezszypułkowy, sosna, buk, świerk, brzoza, czereśnia ptasia. Dodatkowo Nadleśnictwa Nowa Dęba oraz Rozwadów przygotują stoisko informacyjno – edukacyjne.