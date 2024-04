Spodnie to jedna z najwygodniejszych odzieży zarówno damskiej, jak i męskiej. Bardzo łatwo dobrać do nich inne części garderoby oraz stworzyć z nich elegancką stylizację. Przed nadchodzącą wiosną dowiedz się, jakie ich uniwersalne rodzaje powinnaś mieć w swojej szafie, aby podkreślić sylwetkę i dobrze się czuć.

Aktualnie wybór damskich spodni jest ogromny. I dotyczy to zarówno krojów czy fasonów, jak i materiałów, z których je wykonano oraz kolorów. Przykładem są choćby jeansy damskie w ofercie Answear (https://answear.com/k/ona/odziez/jeansy), gdzie znajdziesz wszystkie ich popularne modele. Przeczytaj poniższy artykuł i poznaj uniwersalne rodzaje spodni damskich, które pasują do każdej sylwetki!

Białe spodnie damskie

Biel to kolor świetnie pasujący do świeżej pory roku, jaką jest wiosna. Jeszcze do niedawna wśród kobiet krążył mit, mówiący o tym, że tak jasna odzież pogrubia – nic bardziej mylnego. Chodzi nie tyle o sam kolor, ile o krój i fasol takiej odzieży. Białe spodnie damskie mogą świetnie podkreślić każdą sylwetkę, dodając jej lekkości. Warto łączyć je z kontrastowymi bluzkami, np. w czerwieni, zieleni, granacie czy różu, a także obuwiem czy dodatkami. Kreatywność i zabawa barwami jest wiosną jak najbardziej pożądana.

Jeansy – wygoda i ponadczasowość

Jeśli jesteś zwolenniczką klasycznych rozwiązań, musisz mieć w swojej szafie przynajmniej 2-3 pary spodni jeansowych. Zyskujesz pewność, że z ich wykorzystaniem stworzysz stylizację na każda okazję – zarówno oficjalne spotkania, jak i te mniej formalne czy nawet prowadzone w domowym zaciszu. Podstawą są oczywiście straight leg (proste nogawki) oraz mom jeans (dopasowane w pasie, o wyższym stanie i luźne w biodrach). Jeśli lubisz podkreślać nogi, zaopatrz się również w skinny fit!

Spodnie lniane

Wiosną warto stawiać na lekkie, zwiewne, naturalne materiały, a właśnie takim jest len. Spodnie lniane cieszą się rosnącą popularnością, a praktycznie jedyną ich wadą jest ryzyko szybkiego gniecenia się. Zalet jest znacznie więcej – to tkanina oddychająca, przyjazna skórze alergicznej i wrażliwej, szybkoschnąca, przewiewna i hipoalergiczna. Brzmi idealnie? Przekonaj się osobiście, jak przyjazny dla skóry jest len! Takie spodnie możesz łączyć z eleganckimi bluzkami, a nawet z koszulami. Pasuje do nich również niemal każdy typ obuwia – trampki, klapki, sandały na obcasie.

Szare, eleganckie spodnie z kantem

Każda kobieta potrzebuje przynajmniej jednej pary spodni, którą będzie mogła założyć na oficjalne spotkania, np. rozmowę o pracę, obiad biznesowy, randkę w eleganckim miejscu czy nawet do pracy. Takie spodnie wyróżniają się obecnością tzw. kantu, który nadaje im szyku, a najczęściej wykonane są z wiskozy. Jako że wiosna to pora roku kojarzona raczej z jasnymi barwami, wybierz spodnie szare lub gołębie. Ubierzesz je bez względu na bluzkę czy koszulę, którą przygotowałaś. Czarne spodnie pozostaw na chłodniejsze miesiące.