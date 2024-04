W poniedziałkowe przedpołudnie 22 kwietnia czwartoklasiści ze stalowowolskich podstawówek wzięli udział w spotkaniu, na którym dowiedzieli się jak bezpiecznie poruszać się po drogach na rowerze i w co rower i rowerzysta powinni być wyposażeni.

Organizatorem spotkania był klub kolarski „Sokół” ze Stalowej Woli, Komenda Powiatowa Policji oraz strażacy ochotnicy. W spotkaniu wzięło udział ponad 100 uczniów z pięciu szkół podstawowych w Stalowej Woli.

– Dla czwartoklasistów to początek ich samodzielnej drogi rowerowej więc chcielibyśmy wpoić im trochę zdrowych nawyków. Najważniejsze jest przede wszystkim bezpieczeństwo i tego chcemy uczyć dzieciaki. Chcemy je namawiać do używania kasków rowerowych, oświetlenia, hamulców w rowerach. Chcemy opowiadać jak bezpiecznie zachowywać się na drodze -powiedział Tomasz Wosk z klubu kolarskiego „Sokół”.

Na spotkaniu uczniowie dowiedzieli się, jak ważne jest jeżdżenie w kasku i sami sprawdzili jaki może być wytrzymały. Strażacy na fantomie zaprezentowali jak udzielić pierwszej pomocy a policjanci ze Stalowej Woli przypomnieli o zasadach bezpieczeństwa oraz jak poruszać się rowerem po drogach i ścieżkach rowerowych.

– Policja stalowowolska włącza się do akcji, które maja podnieść poziom bezpieczeństwa użytkowników dróg tak jak w dniu dzisiejszym. Takie spotkania mają sens, bo im wcześniej zaczniemy tym szybciej wychowamy sobie młodych użytkowników dróg, młodych kierowców. My edukujemy dzieci ale również staramy się docierać przez dzieci do rodziców bo zdajemy sobie sprawę, że dziecko po takim spotkaniu przekaże rodzicowi co mówił pan policjant czy pani policjantka i to jest dla niego taka świętość – podsumował aspirant sztabowy Robert Kotwica z KPP w Stalowej Woli.

Organizatorzy zapowiadają, że jeśli tylko będą chętni będzie więcej spotkań dotyczących bezpieczeństwa dzieci w ruchu drogowym.