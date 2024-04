W drugiej turze wyborów większość głosujących opowiedziała się za Konradem Krzyżakiem, który uzyskał 58,46 proc. poparcie, zdobywając 4471 głosów. Jego kontrkandydat Waldemar Ślusarczyk zdobył 3177 głosów (41,54 proc.)

W pierwszej turze, 7 kwietnia, Konrad Krzyżak (PiS) uzyskał 44,92 proc. poparcia, czyli głosowało na niego 3767 osób. Waldemar Ślusarczyk, startujący z KW Wyborców Ziemia Niżańska, uzyskał wówczas 33,21 proc. (2785 głosujących za jego kandydaturą).

Na łamach „Sztafety” kandydujący na urząd Konrad Krzyżak mówił, że: „Przede wszystkim chcę być z ludźmi i dla ludzi. Programu nie przygotowywałem sam. On powstał z rozmów z mieszkańcami Niska. Odbyliśmy wiele spotkań na osiedlach i w sołectwach naszej gminy. Uważam, że obecnie jedną z większych bolączek jest brak konsultacji z mieszkańcami w sprawach dotyczących inwestycji. Wielokrotnie słyszałem zdanie: Nas nikt się o to nie pytał. Chciałbym by przynajmniej raz w roku burmistrz i radni spotykali się z mieszkańcami osiedli i sołectw, by poruszać istotne dla nich sprawy związane z działalnością urzędu i spraw bieżących”.

Konrad Krzyżak urodził się i mieszka w Nisku, mam 48 lat, jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie historii. Stopień naukowy uzyskał na Wydziale Socjologiczno-Historycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego. Całe życie związany z Niskiem. Był wykładowcą kilku uczelni wyższych, adiunktem w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie Wydział Zamiejscowy w Nisku w latach 2012-2020. Promotor ponad 100 prac licencjackich i magisterskich.

Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych i popularnonaukowych z dziedziny historii i szeroko rozumianego bezpieczeństwa, współautor kilku monografii. Obecnie jest nauczycielem dyplomowanym w niżańskich szkołach średnich – Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego i Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej. Ceniony i lubiany przez młodzież szkolną. Od lat współpracuje z Niżańskim Centrum Historii i Tradycji – gdzie prowadzi wykłady związane z historią powszechną, Polski i lokalną Niska. Jest prelegentem na uroczystościach samorządowych dotyczących upamiętnienia ważnych wydarzeń z historii Naszej Ojczyzny. W 2018 r. wyróżniony przez Burmistrza Gminy i Miasta Nisko za pracę na rzecz krzewienia kultury. Ma doświadczenie samorządowe, był Radnym Rady Gminy i Miasta Nisko w mijającej kadencji.