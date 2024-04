Muzeum Regionalne w Stalowej Woli zaprasza do udziału w konkursie plastycznym dzieci i młodzieży w wieku 4-15 lat.

Dlaczego w klasztornym murze tkwią pociski artyleryjskie? Przed czym ochronił Rozwadów św. Jan Nepomucen? Kim był dr Eugeniusz Łazowski i czym zasłynął? Co wspólnego ze współczesnymi kobietami miała Zofia matka Józefa Talera i w którym domu mieszkała wraz z rodziną? Na te pytania powinien poznać odpowiedź każdy młody odkrywca, na przykład dzięki udziałowi w szkolnej wycieczce. Muzeum zaprasza młodych mieszkańców zainteresowanych tematyką historii miasta.

By wziąć udział w konkursie należy stworzyć pracę plastyczną w formacie A4. Narysować bądź namalować budynek lub osobę związaną z danym miejscem. Gotową pracę dostarczyć do Galerii Malarstwa Alfonsa Karpińskiego przy ulicy Rozwadowskiej 12, w terminie do 3 czerwca br. Na laureatów czekają nagrody. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi 10 czerwca. Więcej informacji pod numerem 15 842 02 07 lub 797 120 229.