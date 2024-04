We wtorek, 16 kwietnia, po godz. 13, na rondzie w Wolinie w rejonie wjazdu na drogę S-19 doszło do zdarzenia drogowego. 50-letni kierowca samochodu ciężarowego, nie dostosował prędkości do warunków ruchu, w wyniku czego doprowadził do wywrócenia się pojazdu. Utrudnienia w ruchu trwały do godziny 20.