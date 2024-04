Przed nami spotkanie lidera z wiceliderem. W niedzielę (21 kwietnia) Olimpia podejmie Słowianina i jeśli pokona zespół z Grębowa, to zmniejszy do niego stratę do 4 pkt.

W ostatniej kolejce jedenastka trenera Dariusza Bartnika pokonała na wyjeździe Wisan. Bardzo długo jednak nie mogła udokumentować swojej przewagi. No, ale od czego ma się w drużynie Kacpra Pchełkę i Fabiana Mścisza, jak nie od strzelania goli? Pierwszy trafił w 68. minucie, drugi w 80.

Słowianin rozgrywał mecz na swoim stadionie. Rywalem piłkarzy trenera Tomasza Telki był mający przed tym spotkaniem tyle samo punktów, Kolejarz Knapy. Niecałej godziny gry potrzebowali gospodarzem, by udowodnić swoją wyższość. Dwie bramki z rzutów karnych zdobył Marian Malyshonok, a jedną Wojciech Nieradka.

Źle wciąż się dzieje w klubie z Rzeczycy Długiej. Tak słabo wiejących Wichrów, w dodatku na swoim stadionie, nie chcą oglądać ich kibice. Nie wypada u siebie przegrać 0:7, a takim wynikiem zakończył się ich mecz z Sanem Wrzawy, dla którego trzy bramki zdobył lider klasyfikacji najlepszych strzelców tej grupy, Kacper Broda.

Także „siedmiopak” zaserwowali swoim kibicom piłkarze Czarnych Lipa. Już do przerwy bramkarz ze Skowierzyna dostał „piątkę”.

CZYTAJ TAKŻE: A klasa grupa II. Jeszcze będzie przepięknie…

Wyniki 17. kolejki:

Wisan – Olimpia 0:2 (0:2), Pchełka (68), Mścisz (80), Czarni – Unia 7:0 (5:0), A.Chamera (28, 43), Dąbek (34, 35), Karol Chamera (41), Baziński (70), Konrad Chamera (79), Bukowa – Jadachy 4:1 (2:1), Partyka (15), Kuziora (31), Pławiak (85, 90) – Bałata (45), Sokół – Wola Rzeczycka 0:2 (0:0), K.Stankowski (41, 85), Żabno – Junior 2:0 (2:0), D.Partyka (23), Niwierski (36), Wichry – San 0:7 (0:1), Nowociński (28), Broda (53, 57, 85), Rutkowski (75, 83), Lasota (77), Słowianin – Kolejarz 3:0 (2:0), Malyshonok (30 – karny, 52 – karny), Nieradka (45).

Najlepsi strzelcy: 25 – Broda (San), 19 – T.Wolan (Jadachy), 16 – Lewicki (Kolejarz).

18. kolejka, 20 kwietnia: Junior – Sokół (13), Kolejarz – Wichry (16), Wola Rz. – Bukowa (16), 21 kwietnia: Olimpia – Słowianin (11), San – Żabno (15), Jadachy – Czarni (15), Unia – Wisan (15).

Tabela za www.regiowyniki.pl