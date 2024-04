Dwa złote, dwa srebrne i dwa brązowe medale zdobyli reprezentanci FightSports Stalowa Wola w rozgrywanych w Warszawie XX Mistrzostwach Polski ADCC – największej na świecie organizacji submission fightingu.

Czym jest submission fighting? Jest to formuła walki zapaśniczej z tzw. wykończeniami (ang. submission), to znaczy technikami kończącymi pojedynki, takimi jak: dźwignie i duszenia. W walkach zabronione są uderzenia. ADCC w Polsce organizowane jest od 20 lat i zawody mają ma charakter otwarty. Startować może każdy chętny, także stranieri. I właśnie te jubileuszowe 20 mistrzostwa pokazały, jak wielkim uznaniem cieszy się nasz krajowy czempionat za granicą. Na listach startowych znaleźli się zawodnicy m.in z Czech, Słowacji, Austrii, Litwy, Ukrainy, Holandii, a nawet Tadżykistanu.

Znakomicie w tak elitarnym gronie spisali się reprezentanci FightSports Stalowa Wola. Dwójka z nich wróciła z mistrzowskim tytułem. W kategorii adult zaawansowani waga do 65 kg „złoty” medal zdobył Arsen Naslyan. Podopieczny trenera Pawła Kunysza stoczył cztery walki. W pierwszej pokonał przed czasem („balacha” w połowie 4. minuty walki) Marcina Czerkiesa (Dragon’s De/Ze Radiola Poland Warszawa). Przez „balachę” wygrał także druga walkę, z Igorem Jaskulskim (Zenith BJJ Wrocław), w trzeciej zwycięstwo nad Komo Vardanyanem (Natal Grind Team Katowice) zapewniła mu „gilotyna”, a w finale nie dał szans Pawłowi Grzeszczakowi (Gladio Lublin), którego pokonał dźwignią na łokieć.

Na najwyższym stopniu podium stanął również Igor Gruszczyk, który triumfował w kategorii junior 13-14 lat waga do 50 kg. Nasz grappler wygrał w pierwszej walce na punkty z Adrianem Chmurą (Berserker’s Team), w drugiej pokonał przez duszenie Franciszka Ratyńskiego (Shooters Koło), a w finale, na punkty, Ukraińca Maksyma Shelesta (Dragon’s De/Ze Radiola Poland Warszawa).

W kategorii junior 15-17 lat w wadze do 55 kg wicemistrzem Polski został Szymon Sołowiej. W pierwszej walce pokonał przez poddanie („trójkąt”) Maksymiliana Wysockiego (Dragon’s De/Ze Radiola Poland Warszawa), a w finale przegrał 0:1 z Patrykiem Brzezińskim (Copacabana Kałuża Team Łódź).

Walczący w kategorii master 3 średnio zaawansowany waga do 87,9 kg, Wojciech Wiącek przegrał walkę o „złoto” z Norbertem Warszawskim (Octopus Gorzów Wlkp.)

Medale brązowe zdobyli Emilia Naslyan (juniorka 15-17 lat, do 55 kg) i Jakub Mazurek (junior 11-12 lat, do 36 kg).