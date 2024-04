W dobie kryzysu gospodarczego wiele firm przez dość długi czas nie może sobie pozwolić na podwyżki dla pracowników. Odmowa upominającemu się o nią pracownikowi jest trudna dla obu stron. Trudności finansowe nie przekreślają jednak możliwości okazania pracownikowi docenienia. Jak można to zrobić?

Dlaczego warto doceniać pracowników?

Choć mentalność polskich przedsiębiorców ulega stopniowym zmianom, wciąż wielu z nich obawia się wyrażać docenianie pracownikom. Nawet zwykłe „Dziękuję” czy pochwała za dobrze wykonaną pracę mogą nie chcieć przejść przez gardło właścicielom firm wychowanych w „starej szkole”. Często uzasadniają to obawą przed spadkiem motywacji czy potencjalną zazdrością innych członków zespołu.

Tymczasem jest zupełnie inaczej. Konstruktywna pochwała lub inna forma docenienia sprawi, że pracownik poczuje się zauważony i doceniony. To z kolei zmotywuje go do dalszych wysiłków i zwiększy zaangażowanie. Nie zapominajmy też, że obecnie dominuje rynek pracownika. Brak satysfakcji z pracy to jedna z najczęstszych przyczyn poszukiwania nowego zatrudnienia. Jeśli nie chcesz stracić wartościowego pracownika, czas na zmianę mentalności!

Powiedz „Dziękuję”

Tak naprawdę najprostsze formy okazania wdzięczności mają największą siłę. Wprowadź słowo „Dziękuję” na stałe do swojego firmowego słownika. Zacznij od zmiany sposobu myślenia. Zastanawiaj się, za co możesz podziękować swojemu pracownikowi. Wykonał zadanie w terminie? Dobrze wybrnął z kryzysowej sytuacji? Zastąpił nieobecnego kolegę? Oczywiście możesz pomyśleć, że to obowiązki służbowe, które pracownik musi wykonywać. Jednak proste podziękowania znacząco zwiększają poczucie zadowolenia zatrudnionej osoby.

Okazanie wdzięczności poprzez podziękowanie za współpracę może też przybrać formę pisemną. Kilka zdań docenienia w mailu czy tradycyjnym liście z pewnością wzmocni poczucie własnej wartości pracownika i zmotywuje go do zaangażowania i efektywnej pracy.

Zorganizuj konkurs, przygotuj dyplomy

Raz na jakiś czas zorganizuj konkurs, np. na Pracownika Miesiąca. W głosowaniu powinny brać udział wszystkie osoby zatrudnione w firmie. Oczywiście jako właściciel firmy również zaangażuj się w tę inicjatywę.

W wielu miejscach pracy dużą popularnością cieszą się dyplomy lub odznaki. To prawda, że gdy pensją pracownika jest najniższa średnia krajowa, dyplom nie zastąpi mu podwyżki. Jednak pomoże zrozumieć, że przyczyną takiego a nie innego pułapu wynagrodzeń są trudności finansowe, a nie brak doceniania ze strony pracodawcy.

Wsparcie na konkretny cel

Nawet jeśli nie możesz dać pracownikom podwyżki, być może raz lub dwa razy w roku możesz zapewnić im dodatkowy benefit, np. kolonie dla dzieci lub dofinansowanie do wczasów. Jeśli wiesz, że pracownik lub ktoś z jego rodziny ma marzenie, którego realizacja jest trudna z powodów finansowych, np. kurs gry na instrumencie, wyjazd na koncert konkretnego zespołu itp., możesz pomyśleć o zapewnieniu takiego celowego wsparcia.

Gdy pracownik odejdzie

Jeśli nie możesz dać pracownikowi podwyżki, musisz liczyć się z jego utratą. Nawet najlepiej okazane docenianie nie zastąpi dodatkowych środków, które pomogą danej osobie zaspokoić ważne potrzeby swoje i rodziny.

Jak uniknąć wysokiej rotacji pracowników? Najpierw dodaj ogłoszenie o pracę, w którym jasno określisz warunki zatrudnienia. W kontakcie z nową osobą pamiętaj o okazywaniu wdzięczności już od samego początku. Pozytywna atmosfera, stały feedback i poczucie partnerskich relacji mogą okazać się ważniejsze niż wysokość comiesięcznej wypłaty. Zdecydowanie warto o to zadbać!