Drużyna trenera Rafała Partyki pokonała w ostatnim meczu turnieju półfinałowego Skawę Wadowice i znalazła się w gronie 12 finalistów. Jutro (16 kwietnia) losowanie grup.

Stal rozpoczęła turniej w Kruszwicy od zwycięstwa nad Domino Polonią Świdnica. Nasz zespół szybko odskoczył na kilka punktów. W 7. minucie, po rzucie Leszka Kaczmarskiego „za trzy”, prowadził 7:0. Pięć minut później udało się rywalom zniwelować stratę do 1 „oczka”, ale na więcej już im Stal nie pozwoliła. Po celnych rzutach Wojciecha Barana, Kacpra Chamery i Leszka Kaczmarskiego przewaga naszego zespołu wynosiła 8 punktów. Po dwóch kwartach Stal wygrywała 46:35, a w połowie trzeciej, po „trójce” Kaczmarskiego – 63:42.

Ostatnią ćwiartkę dobrze zaczęli koszykarze Domino. Zdobyli pod rząd 11 punktów i przewaga Stali stopniała do 8 pkt (75:67). Wtedy uaktywnił się Olek Jadaś, punktować także zaczęli pozostali nasi koszykarze i niecałe dwie minuty przed końcem „zielono-czarni” wygrywali różnicą 14 pkt. I tej przewagi, jak się wkrótce okazało, nie roztrwonili.

Drugiego dnia rywalem był Basket 2010 Kruszwica. Dzień wcześniej gospodarz turnieju pokonał Skawę Wadowice. Wygrywając mecz ze Stalą miał awans w kieszeni. I swój cel osiągnął. Stal zagrała bardzo chimerycznie. Dobre, a nawet bardzo dobre momenty gry, przeplatała słabymi i nie była w stanie narzucić przeciwnikowi swojego stylu grania.

Po trzech kwartach Basket prowadził różnicą 23 punktów (63:40). Mimo ambitnej postawy w ostatniej odsłonie, stalowcy nie byli w stanie odrobić tak pokaźnej straty.

Żeby awansować Stal musiała wygrać ostatnie spotkanie ze Skawą, przedostatni mecz turnieju.

Po 6. minutach, po rzucie z półdystansu Wojciecha Barana, nasz zespół prowadził 10 punktami (20:10), a pod koniec drugiej, powiększył ją do 15 „oczek” (45:30). Po przerwie zrobił się bardzo wyrównany mecz, lecz drużyna trenera Partyki mądrze kontrolowała to, co działo się na boisku i zakończyła spotkanie pewnym zwycięstwem, i jedzie na turniej finałowy!

STAL – DOMINO POLONIA ŚWIDNICA 88:75 (25:19, 21:16, 29:21, 13:19)

STAL: Jadaś 21, Maciej Paterek 12 (2×3, 10 zb.), Krzek 10 (2×3, 14 as.), Łabuda 6 (2×3), Kaczmarski 19 (2×3) oraz Marcin Paterek, Kędra, Bandyga 6, Baran 8, Chamera 6.

POLONIA: Słobodzian 19 (3×3), Soboń 7 (2×3), Sieńko, Kosmala 23 (11 zb.), Poradzisz 8 oraz Cisek, Rumniak, Olszak, Kaczmarczyk, Ozga 18 (4×3), Stokłosa.

STAL – BASKET 2010 KRUSZWICA 66:81 (19:18, 11:24, 10:21, 26:18)

STAL: Jadaś 2, Maciej Paterek 10 (2×3), Krzek 7, Łabuda, Kaczmarski 16 (2×3) oraz Marcin Paterek, Bandyga 11, Baran 13, Chamera 7.

BASKET: Kozłowski 28 (4×3), Kaźmierski 10 (2×3), Tojek 12 (123 zb.), Kretkowski 20 (4×3), Walczak oraz Adolskui, Maciejewski 11, Nalewaj.

SKAWA WADOWICE – STAL 76:88 (19:27, 16:20, 19:20, 22:21)

SKAWA: Sierp 19, Pabich 17, Macięga, Tabaka 12 (2×3), Książek oraz Woźniak, Kowalski 2, Jamróz 11 (1×3), Skrok 2, Wacław 12 (2×3).

STAL: Jadaś 5, Maciej Paterek 17 (3×3), Krzek 10 (14 as.), Łabuda 10, Kaczmarski 18 (3×3) oraz Marcin Paterek, Bandyga 7, Baran 9, Chamera 8, Bar 3.

W pozostałych meczach: Basket – Skawa 72:52, Domino Polonia – Skawa 79:92, Basket – Domino Polonia 99:53.

