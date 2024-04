W Sędziszowie Małopolskim drużyna Sokoła Kamień zakończyła spotkanie z przedostatnim zespołem ligowej tabeli identycznym wynikiem jak w zwycięskim meczu rozgrywanym tydzień wcześniej u siebie z JKS-em Jarosław. I także w tej potyczce bramkę na wagę zwycięstwa zdobył Kacper Piechniak.

Mecz bardzo dobrze ułożył się dla gospodarzy, którzy już w 3. minucie objęli prowadzenie po niefortunnej interwencji środkowego obrońcy Sokoła, Kacpra Zbyradowskiego. To już drugi tej wiosny „samobój” wychowanka Siarki – na inaugurację strzelił gola dla Izolatora.

Pół godziny później Maciej Siudak ponownie musiał schylić się i wyjąć piłkę z bramki. Umieścił ją w niej Kamil Wesołowski – piłkarz, który w przedostatniej kolejce strzelił 4 gole Cosmosowi w przegranym przez Lechię meczu 4:7.

Po przerwie piłka trzykrotnie lądowała w bramce, ale tym razem tylko i wyłącznie, w bramce gospodarzy. Niecałe trzy minuty po wznowieniu gry Łukasza Ćwiczaka pokonał Mateusz Jędryas, a po godzinie gry spotkanie zaczynało się, jakby od nowa. Wyrównał Kacper Wydra. Sokół poszedł za ciosem i kilka minut później trzeci raz umieścił piłke w sędziszowskiej bramce. Z jedenastu metrów celnie przymierzył stały egzekutor rzutów karnych Kacper Piechniak.

Kolejnym rywalem zespołu trenera Łukasza Chmury będzie Głogovia, a więc sprawca największej niespodzianki ostatniej kolejki. To jej uległ lider z Nowotańca i ma już tylko jeden punkt przewagi nad Stalą SPEC Łańcut, która już do przerwy zapewniła sobie komplet punktów w meczu z Izolatorem. Dwie bramki z karnych zdobył Wojciech Reiman.

Szóste zwycięstwo z rzędu odniosła drużyna z Kolbuszowej Dolnej, a Korona Rzeszów przekroczyła granicę 100 straconych bramek.

LECHIA SĘDZISZÓW – SOKÓŁ KAMIEŃ 2:3 (2:0)

1-0 Zbyradowski (3 – samobójcza), 2-0 Wesołowski (32), 2-1 Jędryas (48), 2-2 Wydra (60), 2-3 Piechniak (66 – rzut karny)

LECHIA: Ł.Ćwiczak – Aleksander Czółno (70 Korczewski), Lesiński, Szewczyk, Początek, Iwański (65 Dziura), Zygmunt, Wesołowski, Tchumburidze (18 O.Ćwiczak, 60 Amadeusz Czółno), Słoma, Pyrdek.

SOKÓŁ: Siudak – Zbyradowski, Gnatek (46 Piekut), Podstawek, Konefał (46 Synoś), Marut, Wydra (70 Dec), Stępniowski, Majka, Piechniak (90 Łuczyk), Jędryas (78 Rurak).

Sędziował Dawid Kielar (Rzeszów). Żółte kartki: Zygmunt, Ł.Ćwiczak, Słoma – Jędryas, Wydra, Majka, Podstawek.

W pozostałych meczach 23. kolejki: Korona – Stal II Rz. 0:6 (0:1), Głogovia – Cosmos 1:0 (0:0), Ekoball – Igloopol 1:0 (0:0), JKS – Pogoń-Sokół 2:3 (1:1), Sokół KD – Błękitni 3:1 (1:1), Stal Ł. – Izolator 3:0 (3:0), Resovia II – Polonia 1:1 (0:0), Wisłok – Legion 1:1 (0:1).

Najlepsi strzelcy: 21 – Piechniak (Sokół K.), 18 – Reiman (Stal Ł.), 15 – Nowak (Sokół KD.).

24. kolejka, 20 kwietnia (sobota): Sokół Kamień – Głogovia (16.30).

Tabela za www.regiowyniki.pl