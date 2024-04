Adopcja kota nie tylko ratuje jego życie, ale również ma wiele korzyści dla samego człowieka. Koty są znane ze swojego kojącego wpływu na nasze zdrowie psychiczne, redukując stres i poprawiając nastrój. Dodatkowo, opiekowanie się zwierzęciem sprawia, że czujemy się potrzebni i daje nam poczucie satysfakcji. Dlatego adopcja kota to win-win – ratujemy życie zwierzęcia i poprawiamy jakość naszego własnego życia.

Milusia to dorosła, około 6-7 letnia kotka, która świetnie dogaduje się z psami i kotami. Rozmruczana i towarzyska. Szukamy dla niej domu wychodzącego, świetnie odnajdzie się na gospodarstwie w bezpiecznej okolicy.

Bendżi to około dwuletni kocurek, który trafił do nas z Ukrainy. Jest ciekawski, chętny do zabaw, lubi polować na laserek. Kocurek wymaga diety ze względu na alergię pokarmową. Odrobaczony, zaszczepiony, wykastrowany, testy FIV/FeLV ujemne.

Bibułka to dwuletnia, delikatna kotka, która uwielbia zabawy i wylegiwanie się na parapecie. Jest jeszcze płochliwa, sama nie podchodzi zbyt blisko człowieka, nie lubi brania na ręce, ale gdy się zacznie ją głaskać, to włącza głośny traktorek i domaga się więcej pieszczot. Cicha, spokojna, świetnie dogaduje się z innymi kotami, nie boi się psa. Odrobaczona, zaszczepiona, testy FIV/ FeLV ujemne, wykastrowana.

Edzio to koci senior 10+, szuka spokojnego miejsca na emeryturę. Uwielbia pieszczoty i towarzystwo człowieka. Zaszczepiony, odrobaczony, wykastrowany. Testy FIV FeLV ujemne.

Bibi to urocza około 6 miesięczna kotka. Rozmruczana do granic możliwości. Uwielbia zabawy i kontakt z człowiekiem. Zaszczepiona i odrobaczona.

Wąsik to młody, około 7 miesięczny kocurek. Uwielbia zabawy, gonitwy za piłeczkami, jest bardzo aktywny i wszędzie go pełno. Towarzyszy człowiekowi w domu, jest zaciekawiony wszystkim co się w koło dzieje. Rozmruczany i rezolutny. Odrobaczony, zaszczepiony, wykastrowany, testy FIV/FeLV ujemne.