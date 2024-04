11 maja 2024 roku o godz. 10 w Zespole-Przedszkolnym nr 2 w Nisku (ul Tysiąclecia 12A) odbędzie się III Niżańskie Dyktando pod hasłem „ Tajemnice pałacu Resseguierów).

W dyktandzie mogą brać udział mieszkańcy Gminy i Miasta Nisko w wieku 15+. Zwycięzcy ortograficznych zmagań otrzymają talony do Empiku o wartości 500 zł, 400 zł i 300 zł. Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie karty zgłoszenia (do pobrania na stronie MBP w Nisku)i dostarczenie do siedziby MBP w Nisku (ul. Tysiąclecia 12A) osobiście lub e-mailem na adres: alicja.sochacka@mbp.nisko.pl. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 kwietnia 2024 r.

Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Regulamin dyktanda dostępny na stronie www.mbp.nisko.pl.