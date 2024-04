Szpital Powiatowy im. PCK w Nisku powiększył się o ponad pół tysiąca metrów kw. Otwarcie nowego pawilonu to nowy rozdział i nowa jakość leczenia dla mieszkańców Powiatu Niżańskiego i powiatów ościennych.

Oficjalne otwarcie nastąpiło 3 kwietnia br., podczas konferencji zorganizowanej przez Starostę Niżańskiego Roberta Bednarza i Dyrektora SPZZOZ w Nisku Pawła Tofila.

Powierzchnia zabudowy szpitala zwiększyła się o 514,88 m kw., a powierzchnia użytkowa budynku zwiększyła się o 2114,70 m kw..

Rozbudowa w szczególności podyktowana była dostosowaniem najstarszej części szpitala do obecnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie wymagań higieniczno-sanitarnych i ochrony przeciwpożarowej. W dobudowanym skrzydle powstały nowoczesne sale 2- i 3-osobowe z własnymi węzłami sanitarnymi oraz pracownie diagnostyczne i zabiegowe oddziałów, dostosowane do najnowszych wymogów w tym zakresie.

Dyrektor Szpitala Paweł Tofil, witając gości wspominał zasługi swojego poprzednika, dyrektora Romana Ryznara, który zainicjował pomysł rozbudowy placówki. Plac pod rozbudowę przekazano oficjalnie 17 września 2020 r. Inwestycja została jednak rozpoczęta już w roku 2018 – dokumentacją projektową.

– Nowa część szpitala jest wyposażona w najnowsze technologie, co pozwoli na jeszcze skuteczniejsze diagnozowanie i leczenie. Wśród pomieszczeń w nowym pawilonie znajdować ma się docelowo dodatkowe 46 łóżek na potrzeby Oddziału Wewnętrznego na dwóch poziomach, dodatkowe 12 łóżek dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego w 6 salach, specjalnie wydzielone boksy dla noworodków, sala opieki pośredniej i ciągłej, sala wcześniaków oraz sala intensywnej terapii noworodka. Na parterze będzie ulokowana pracownia endoskopowa oraz pracownia rezonansu magnetycznego, którego mamy nadzieję, wkrótce, we współpracy z samorządami, uda się zakupić. Nowe warunki i komfortowe pokoje mają służyć przede wszystkim pacjentom – podkreślił dyrektor Paweł Tofil.

Podziękowania i gratulacje dla wszystkich osób, które przyczyniły się do realizacji tak dużego przedsięwzięcia, złożył Starosta Niżański Robert Bednarz. – Jest to kolejny etap naszego ciągłego dążenia do zapewnienia jak najwyższej jakości opieki zdrowotnej dla społeczności Powiatu Niżańskiego. Ogrom tej inwestycji najlepiej odwzorowuje ogólna kwota przeznaczona na tą inwestycję, tj. 18 mln 377 tys. zł, z czego środki Powiatu Niżańskiego stanowiły aż 14 mln 959 tys. zł, SPZZOZ – 350 tys. zł, 2 mln zł pochodziło z rezerwy Ministra Finansów i 500 tys. zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – mówił starosta.

Krótko inwestycję podsumował również zastępca dyrektora ds. Opieki Zdrowotnej lek. Leszek Tondel, podkreślając, że niżański szpital jest symbolem przejścia ze starego do nowego standardu, standardu na miarę XXI wieku.

Poświęcenia nowego pawilonu dokonał proboszcz parafii Św. Józefa w Nisku ks. kan. dr Kazimierz Hara, po czym nastąpiło oficjalne przecięcie wstęgi.