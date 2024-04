Przy okazji planowanej przebudowy dróg na osiedlu Poręby w Stalowej Woli miasto chce zagospodarować tamtejsze łąki i stworzyć tam piękny teren zielony z tężnią solankową, placem zabaw i nowymi nasadzeniami.

– To część osiedla, która wygląda fatalnie. Od lat mieszkańcy zastanawiają się czy jest pomysł na to aby zmienić wizerunek osiedla Poręby, żeby ono było piękniejsze, bardziej przyjazne. W ramach tego wielkiego projektu drogowego, modernizacji tych dróg zdecydowaliśmy o tym, że zostaną zagospodarowane dwie przestrzenie, od przedszkola nr 3 i przy szkole podstawowej nr 12. Miasto Stalowa Wola przygotowało projekt koncepcyjny, który będzie podstawą do konsultacji społecznych, które odbędą się w drugiej połowie kwietnia. Będą się one odbywały w Szkole Podstawowej nr 12 – mówił prezydent Lucjusz Nadbereżny.

W planach jest wprowadzenie w tym rejonie zieleni osłonowej od strony parkingu oraz nowe nasadzenia w tym duże kilkumetrowe drzewa.

Punktem centralnym, nowym symbolem tego miejsca ma być kolista tężnia solankowa. W planach jest także nowy plac zabawa dla młodszych i starszych dzieci. Koncepcja zakłada również stoliki do gier.

Koszt zadania szacowany jest na 2 mln zł.