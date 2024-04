Olimpia Elbląg będzie kolejnym rywalem Stali Stalowa Wola w walce o mistrzostwo II ligi. Spotkanie odbędzie się w sobotę, 13 kwietnia (godz. 15.10) na stadionie PCPN.

Po ostatniej porażce z rezerwami ŁKS-u Łódź 1:3 – dwa wcześniejsze mecze Olimpia także przegrała, w Siedlcach 0:1 i Puławach 0:4 – Paweł Guminiak, prezes klubu z województwa warmińsko-mazurskiego, na co dzień ksiądz proboszcz w parafii Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Cieplicach, rozwiązał umowę z trenerem Przemysławem Gomułką.

Krytykujesz – wylatujesz

Jak podaje sport.dziennik.pl gwoździem do trumny 32-letniego szkoleniowca były słowa wypowiedziane przez niego na pomeczowej konferencji prasowej, podczas której krytykował warunki panujące w klubie.

– Wolałbym mieć taką płytę, że piłka nie skacze. Wolałbym! Wolałbym mieć boiska treningowe top przygotowane, z liniami z szesnastkami. Top! Wolałbym! Wolałbym mieć 30 zawodników w kadrze – miał powiedzieć po meczu z ŁKS-em trener Gomułka i jeszcze tego samego wieczora został wezwany do księdza proboszcza na dywanik. I został zwolniony. Pracował z drużyną Olimpii przez 646 dni.

Czytaj także Czy Stal znów zechce podłożyć nogę Sokołowi Nisko?

Wygrała tylko na Śląsku

We wtorek wieczorem serwis meczyki.pl poinformował, że zastąpi go Sebastian Letniowski, który ostatnio pracował w Cartusii Kartuzy, a wcześniej w Raduni Stężyca i KP Starogard.

Olimpia zajmuje 14. miejsce i dzieli ją od naszej Stali 6 punktów. Z wyjazdów przywiozła w tym sezonie dwa zwycięstwa – w Częstochowie pokonała Skrę 2:1 i takim samym wynikiem zakończyła spotkanie z GKS-em w Jastrzębiu – trzy mecze zremisowała, wszystkie 1:1. W Stężycy, w Olsztynie i w Łodzi. 8 spotkań przegrała. Zdobyła w delegacji 10, a straciła 22 bramki.

Na Hutniczej po blisko 4 latach

Ostatni raz Olimpia gościła w Stalowej Woli 6 czerwca 2020 roku. Spotkanie z powodu koronawirusa odbywało się bez publiczności i zakończyło się remisem 2:2. W pierwszej goście objęli prowadzenie po uderzeniu Cezarego Demianiuk. Po przerwie, w 69. minucie ten sam piłkarz, aktualnie zawodnik Pogoni Siedlce, zdobył drugą bramkę. Chwilę później pojawił się na boisku Kacper Śpiewak, zastępując Adriana Szczutowskiego i w końcówce meczu (89. i 90. minuta) zdobył dwie bramki, ratując Stali jeden punkt. Kilka tygodni później „Stalówka” spadła do trzeciej ligi.

W rundzie jesiennej w Elblągu padł bezbramkowy remis. W sobotę w drużynie Olimpii zabraknie Macieja Famulaka, który będzie pauzował za nadmiar żółtych kartek. To dobra wiadomość dla obrońców i bramkarza Stali, ponieważ jest to jeden z trzech najlepszych strzelców jedenastki z Elbląga w tym sezonie. Podobnie jak Adam Żak i Michał Kuczałek zdobył 5 bramek.