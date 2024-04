W Pabianicach o półfinał mistrzostw Polski do lat 15 walczyła drużyna kadetek Stali Stalowa Wola. Nie wygrała ani jednego meczu i zajęła czwarte miejsce.

Już po losowaniu było wiadomo, że nasz zespół nie będzie miał czego szukać w rywalizacji z takimi tuzami żeńskiej koszykówki jak: GTK VBM Gdynia i PTK Kochamy Pabianice, a swojej jedynej szansy na zwycięstwo może upatrywać w konfrontacji z Feniksem Starachowice.

Szybko odjechały

piątek, kilka godzin po dotarciu do Pabianic „stalówki” wybiegły na pierwsze starcie, a ich przeciwnikiem były gospodynie turnieju – Pabianickie Towarzystwo Koszykówki Fundacja My Kochamy Pabianice. Od początku rządziły silniejsze fizycznie pabianiczanki, które szybko objęły prowadzenie 10:0 i taką przewagę utrzymały do końca pierwszej kwarty. Jeszcze gorzej wyglądała gra naszej drużyny w drugiej kwarcie, w której zdołała zaledwie raz trafić do kosza PTK. Zrobiła to w 17. minucie Benedetta Schiano. Po pierwszej połowie Stal przegrywała 8:33.

Trzecia kwarta wyglądała podobnie, jak dwie pierwsze. Zespół z Pabianic powiększał przewagę, a na parkiecie szalała 14-letnia ich silna skrzydłowa Justyna Sobczyk. Po 30. minutach pabianiczanki wygrywały różnicą 38 „oczek” (12:50). Dopiero w czwartej odsłonie nasza drużyna nawiązała w miarę równorzędna walkę, ale stało się to dlatego, że Mariola Szymańska – trenerka PTK dała pograć rezerwowym.

STAL – PTK PABIANICE 26:75 (6:16, 2:17, 4:17, 14:25)

STAL: Schiano 8 (7 zb.), Urban 6, Krokos 6, Kurzelewska 2, Małek oraz Kotwica 2, Jaworska.

Dla PTK najwięcej: Sobczyk 18 (15 zb.), Cilulka 13 (11 zb.), N.Okruszek i O.Okuszek po 12.

Siedem „trójek”

Identycznie jak piątkowe spotkanie z PTK, zaczęła Stal mecz sobotni z drużyną z Gdyni. Zanim zorientowała się, że to już nie jest rozgrzewka, przegrywała 0:12. W końcu dwa rzuty wolne wykorzystała Benedetta Schiano. W ostatnich pięciu minutach pierwszej kwarty 6 punktów dla naszego zespołu zdobyła Amelia Krokos. Również w pierwszych pięciu minutach drugiej kwarty, punkty dla „zielono-czarnych” zdobywała tylko ona. W 15. minucie, po „trójce” Zofii Białobrzewskiej zespół z Gdyni prowadził 40:15 i tę 25-punktową przewagę utrzymał do długiej przerwy. Zapewniła ją Natalia Ossowska, trafiając „za trzy” w ostatniej akcji tej kwarty.

W trzeciej kwarcie nasza drużyna tylko jeden raz trafiła piłka do kosza z gry, pozostałe 3 punkty z linii rzutów wolnych. Natomiast gdynianki dziurawiły nasz kosz jak natchnione. Przed ostatnią „ćwiartką” GTK miał 56 pkt przewagi, więc mógł sobie pozwolić na rozluźnienie szyków obronnych w końcówce meczu, co skrzętnie „stalówki” wykorzystały. Trafiły osiem rzutów z gry i wykorzystały dwa rzuty wolne. Drużyna z Trójmiasta na 30 prób „za trzy”, trafiła 7, Stal „zza łuku” oddała 1 niecelny rzut.

GTK VBM GDYNIA – STAL 108:48 (28:12, 22:13, 36:5, 22:18)

STAL: Schiano 11, Urban 10, Krokos 9, Małek 6, Kurzelewska 4 oraz Jaworska 6, Duszka 2, Kotwica, Wołoszyn.

Dla GTK VBM najwięcej: Hamadyk 16, Wasilewska 14 (12 zb.), Ptach 14 (2×3).

Tylko amunicji zabrakło

Ostatnim rywalem był Feniks Starachowice. I był to z całą pewnością zespół, z którym Stal mogła wygrać i zakończyć turniej na trzecim miejscu. Dlaczego nie udało się tego zrobić koszykarkom trenera Artura Karlika? Przede wszystkim dlatego, że podobnie jak w dwóch pierwszych meczach szwankował w grze naszego zespołu skuteczność. To naprawdę trudna sprawa, żeby myśleć o zwycięstwie, jeżeli nie można przekroczyć 10-punktowej bariery zdobyczy punktowej na jedną kwartę. Feniks też nie błyszczał w ofensywie, ale trafiał w tych przełomowych momentach. Po 30. minutach Stal przegrywała pięcioma, a po kolejnych 5. minutach gry dziesięcioma punktami (29:39) i był to dystans dla naszego zespołu już nie do odrobienia.

– Rywale, wszyscy bez wyjątku przewyższali na wzrostem, a także głębią składu. Mimo to w każdym z tych spotkań walczyliśmy ambitnie i naprawdę z podniesioną głową mogłem oglądać mecz i za tę nieustępliwą walkę chciałbym drużynie podziękować. Z Feniksem zabrakło nam skuteczności, nic więcej. To był przeciwnik do ogrania – powiedział trener Stali, Artur Karlik.

STAL – FENIKS 34:46 (10:9, 7:10, 8:11, 9:16)

STAL: Urban 15 (10 zb.), Schiano 13 (13 zb.), Małek 3, Krokos 3, Kurzelewska oraz Jaworska, Duszka, Kotwica.

Dla Feniksa najwięcej: Maciąg 18, Jędrzejewska 13, Wojciechowska 6.

W pozostałych meczach: GTK VBW Gdynia – Feniks 118:42, Feniks – PTK Pabianice 41:74, PTK Pabianice – GTK VBW Gdynia 48:55.