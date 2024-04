Uff… Drużyna, zarząd i kibice Sokoła Nisko mogli odetchnąć po gwizdku kończącym ich ostatnie spotkanie z Pogonią Leżajsk. Niewiele brakowało, a nasza drużyna opuszczałaby boisko bez punktów.

Nie mogli natomiast uwierzyć w to co się stało „piwosze”, na czele z ich nowym trenerem Bogusławem Sierżęgą. Były pomocnik „Stalówki” przejął Pogoń dwa dni przed meczem. Decyzja o zmianie szkoleniowca wzbudziła lekkie zdziwienie w środowisku piłkarskim w regionie, ale okazuje się, że już w przerwie zimowej zapadła klamka w tej sprawie. Jej szczegóły bardzo dobrze znali, i Sierżęga i jego poprzednik, Rafał Leśniowski.

Po pierwszej połowie prowadzili goście. W 20. minucie Przemysław Czado uderzył zza pola karnego, piłka odbiła się od nogi któregoś z obrońców Sokoła i Konefał nie był już w stanie nic zrobić. Tuż przed przerwą jeden z graczy Pogoni niemalże skoczył na plecy Ivakhnence, a ten pozbył się intruza, odepchnął go i został za to ukarany czerwoną kartką. Gospodarze całą drugą połowę grali w dziesięciu i wygrali ją… 3:0! W 66. minucie wyrównał Kelechi. Uderzył płasko po „długim” z prawej strony pola karnego. W 87. minucie sędzia podyktował dla Pogoni rzut karny. Czado nie popisał się, uderzył tak, że Łukasz Konefał złapał piłkę w ręce. Jak należy uderzyć z 11 metrów pokazał Czadzie chwilę później Filip Moskal, wykorzystując karnego za zagranie ręką jednego z obrońców Pogoni. Huknął pod poprzeczkę, a w doliczonym czasie gry, raz jeszcze pokonał Kochana i zapewnił Sokołowi jakże ważne w kontekście walki o IV ligę trzy punkty.

Wygrał także lider z Łowisk. Trzy bramki w zwycięskim meczu z Jarocinem zdobył lider klasyfikacji najlepszych strzelców Dawid Wach.

Świetny początek rewanżowej rundy notuje Stal Gorzyce. Jedenastka trenera Pawła Wtorka wygrała trzeci mecz z rzędu. „Biało-niebiescy” punktują, a przy tym grają widowisko zdobywając wiele bramek. Z rezerwami Siarki zdobyli cztery. Ponownie na listę strzelców trafili: Brazylijczyk Lohan Costa De Carvalho i Tomasz Świąder. Czy znajdzie sposób na zatrzymanie tej dwójki napastników zespołu Pawła Wtorka, jego przyjaciel Artur Lebioda – trener Jarocina, który podejmie Stal w najbliższej kolejce?

My, zapraszamy także na inny mecz najbliższej serii. Na spotkanie drugiej „Stalówki” z Sokołem. Jesienią Stal wystawiła na mecz w Nisku jedenastkę, w której nie brakowało zawodników z pierwszego zespołu i wygrała 3:0. Działacze, ale przede wszystkim kibice Sokoła, mają nadzieję, że był to wypadek przy pracy. Chodzi o wynik, ale też o decyzję klubu ze Stalowej Woli o wystawieniu przeciwko ich drużynie – drużynie walczącej o awans – tak wzmocnionego składu.

– Gdyby klub ze Stalowej Woli traktował w ten sposób wszystkich swoich rywali to byłoby okey – takie jego prawo – ale na Łowisko nie wystawił mocnej drużyny – mówił o tym w… lutym podczas jednego ze sparingów Sokoła rozgrywanego na sztucznym boisko PCPN, były jego piłkarz, stwierdzając na koniec, że takim postępowaniem Stal kładzie Sokołowi kłody pod nogi… Jak będzie teraz?

SOKÓŁ NISKO – POGOŃ LEŻAJSK 3:1 (0:1)

0-1 Czado (20), 1-1 Kelechi (66), 2-1 F.Moskal (89 – rzut karny), 3-1 F.Moskal (90+1)

SOKÓŁ: Konefał – M.Pyryt (60 Omuru), Buczek (90 Ślusarczyk), Stępień, Kuca (90 Mścisz), F.Moskal (90 Olszowy), Kelechi, Dziopak (80 Barresi), Bednarz, Bieniasz (61. D.Pyryt), Ivakhnenko.

POGOŃ: Kochan – Podolak, Gorzelany, Drożdżal, Misiąg (Ciździel), Sztuka, Flis, Czado, Zacharyasz (73 Kruk), Bosak (9 Fusiarz).

Sędziował Maksymilian Ciak (Sójkowa). Żółte kartki: Bednarz, Kuca – Drożdżal, Flis, Miśko, Sztuka. Czerwone kartki: Ivakhnenko (44. minuta – faul) – Sztuka (88. minuta – druga żółta).

STAL NOWA DĘBA – STAL II STALOWA WOLA 2:3 (1:1)

0-1 Rębisz (20). 1-1 D’Apollonio (44), 1-2 Rębisz (50), 1-3 Maluga (71), 2-3 Pałys (88)

NOWA DĘBA: Chamera – Styka, Wilk, Sudoł, Tęczar, Szalony, Kabaciński (55 Głód), Tereszkiewicz (65 Amjad), Mokrzycki (50 Stypa), D’Apollonio (88 Woźny), Stochmal (75 Pałys).

STALOWA WOLA: Leyk – Tofilski, Naslyan, Łukawski, Wojtak (55 Kogut), Maluga, Robótka (75 Saj), Bystrek (78 Strojewski) Kościelniak (78 Czubat), Fedejko (55 Cholewa), Rębisz.

Sędziował Mariusz Antosz (Tarnobrzeg). Żółte kartki: Wilk – Maluga, Wojtak.

W pozostałych meczach: 18. kolejki:

Stal Gorzyce – Siarka II 4:1 (3:1), De Carvalho (10, 10), Świąder (16), Derylak (86) – Sykulski (8), Łowisko – Jarocin 6:0 (5:0), Wach (3, 40, 51), Gumieniak (20), Olko (21), Nowak (43), Zdziary – Sparta 5:2 (2:0), Madej (56, 75), Wojtas (22 – rzut karny), Sobiło (31), Łuczak (61) – Piędel (48), Sabat (50), Azalia Wola Zarczycka – Tanew Wólka Tanewska 5:3 (3:0), Sobuś (25, 70), Florek (7, 30), Kmiotek (79) – Pieróg (85, 89), Kotuła (76), Transdźwig Stale – Jeziorak Chwałowice 3:1 (2:0), Franus (11), Kiliański (45), Stąporski (72) – Taraszka (83). Pauzował San Kłyżów.

19. kolejka, 13 kwietnia: Stal ND – Azalia (15), Jarocin – Stal G. (15), Jeziorak – Zdziary (16), 14 kwietnia: Sparta – Łowisko (13), Stal II – Sokół (15), Pogoń – Transdźwig (15), San – Tanew (15), pauzuje Siarka II.