Po wysokiej porażce w Lubaczowie nad trenerem Sokoła Kamień Łukaszem Chmurą zebrały się czarne… chmury. Głośno o rozstaniu się ze szkoleniowcem, który wprowadził Sokoła do IV ligi i notował dobre wyniki jesienią, nikt co prawda nie mówił, ale kiedy w niedzielę na trybunie obok Józefa Mączki, wiceprezesa klubu, zasiadł Ryszard Kuźma, wszystko stało się jasne…

Na razie doświadczony trener, mając za sobą pracę m.in. w Stali Rzeszów, Motorze Lublin, Lechu Poznań, Miedzi Legnica, Siarce czy Stali Stalowa Wola, musi uzbroić się w cierpliwość. Pozycja Łukasza Chmury przynajmniej do najbliższego meczu, na wyjeździe z Lechią, jest niezagrożona. Wszystko za sprawą Kacpra Piechniaka, który w ósmej minucie doliczonego czasu gry zdobył bramkę na wagę zwycięstwa Sokoła.

Blisko godziny potrzebowały obydwie drużyny, żeby wyregulować swoje celowniki. Pierwsi zrobili to goście. W 59. minucie wynik otworzył z bliskiej odległości Jakub Chrupcała. Niecałe dwie minuty później wyrównał Kacper Piechniak, który po dalekim wykopie piłki przez Macieja Siudaka, poradził sobie z dwoma obrońcami JKS-u i jakimś cudem czubkiem buta udało mu się wpakował futbolówkę do bramki.

W 66. minucie goście ponownie objęli prowadzenie. Pozyskany kilka dni wcześniej do klubu z Jarosławia Ukrainiec, Yevgeniy Nemtinov popisał się kapitalnym uderzeniem z dystansu. Sokół i na tego gola znalazł odpowiedź. W 81. minucie Wiktor Stępniowski dośrodkował z rzutu rożnego wprost na głowę Piechniaka, a ten nie marnuje takich okazji. Piłka po jego „główce” zatrzepotała w siatce.

Sokół postawił wszystko na jedna kartę, a JKS zaczął szanować punkt i spowalniać grę. W 90. minucie doszło do dłuższej przerwy, kiedy boisko po czerwonej kartce musiał opuścić Szakiel i doliczony czas gry zespół z Jarosławia spędził w osłabieniu. I w samej końcówce stracił bramkę! Po raz drugi Guridova pokonał głową „Piechu”, po raz trzeci w drugiej połowie, po raz 20. w tym sezonie. Asystę zaliczył Marcin Dec, celnie dośrodkować spod chorągiewki. Po wznowieniu gry od środka sędzia Godek zakończył mecz.

SOKÓŁ KAMIEŃ – JKS JAROSŁAW 3:2 (0:0)

0-1 Chrupcała (59), 1-1 Piechniak (61), 1-2 Nemtinov (66), 2-2 Piechniak (81), 3-2 Piechniak (90+8)

SOKÓŁ: Siudak – Majka (85 Dec), Zbyradowski, Gnatek, Konefał (74 Synoś) – Łuczyk (62 Jędryas), Podstawek, Stępniowski ż – Marut (66 Rurak), Piechniak, Wydra. Trener Łukasz Chmura.

JKS: Guridov – Szakiel, Mac (75 Roga), Płoszczyński (80 Dubaj) – Nemtinov (72 Nowogrodzki), Chrupcała, Baran, Pilch (85 Magdziak) – Brodowicz (65 Kopcio), Pindak – Pietluch (75 Dusiło).

Sędziował Kamil Godek (Rzeszów). Żółte kartki: Stępniowski – Chrupcała, Baran, Brodowicz, Szakiel. Czerwona kartka Szakiel (90. minuta, druga żółta).

W pozostałych meczach 22. kolejki:

Błękitni – Korona 6:0 (2:0), Igloopol – Stal Ł. 1:1 (1:0), Cosmos – Lechia 7:4 (5:1), Stal II. – Wisłok 2:2 (2:1), Legion – Ekoball 1:2 (0:0), Polonia – Pogoń/Sokół 0:2 (0:1), Resovia II – Sokół KD 0:2 (0:1), Izolator – Głogovia 2:1 (1:1).

Najlepsi strzelcy: 20 – Piechniak (Sokół K.), 16 – Reiman (Stal Ł.), 15 – Nowak (Sokół KD), 14 – Piątek (Wisłok), 13 – Verbnyy (Cosmos).

23. kolejka, 13 kwietnia: Lechia – Sokół Kamień (11).

