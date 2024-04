– Jak mawiają najstarsi górale, możliwość porażki była, lecz wyrównał Sylwek Kutyła! – tak jeden z kibiców skomentował remis KP Podwolina w wyjazdowym spotkaniu w Stanach.

Lepiej w spotkanie weszli gospodarze. W 13. minucie Michał Serafin dał im prowadzenie po uderzeniu z rzutu karnego. Trzy minuty później Łęg podwyższył wynik, na listę strzelców wpisał się Dawid Ryś. Po zmianie stron bramki zdobywali tylko goście. W 59. minucie bramkarza Łęgu pokonał Adrian Kowal, a w 71. minucie wyrównał z karnego, wspomniany na wstępie Sylwester Kutyła.

Lider nie miał najmniejszych problemów z odniesieniem zwycięstwa nad outsiderem z Wierzawic, a nie dopisał sobie żadnego punktu wicelider – poległ w Górnie.

Do niespodzianki doszło w Nowej Sarzynie. Unia przegrała derbowy pojedynek z KS Sarzyna któremu komplet punktów zapewnił Zebzda. Teraz czeka unitów wyjazd do Podwoliny. Z remisu najbardziej ucieszą się piłkarze z Brzyskiej Woli, których czeka wyjazd do Ulanowa. W ostatniej kolejce Retman nie zmarnował okazji na podreperowanie swojego konta punktowego, pokonał Tanew Harasiuki i zapewne w sobotnim spotkaniu z liderem, zechce udowodnić, że nie zasługuje na tak niskie miejsce w tabeli.

ŁĘG STANY – KP PODWOLINA 2:2 (2:0)

1-0 Michał Serafin (13 – rzut karny), 2-0 Dawid Ryś (16), 2-1 Kowal (59), 2-2 Kutyła (71 – rzut karny)

ŁĘG: Czernecki – Baran, Bednarz, Tłusty, P.Kozioł, Ryś (75 K.Kruk), M.Kruk, Ł.Kozioł, Majchrzak, Kobylarz (86 Bieńko), Serafin.

PODWOLINA: Wołoszyn – Kowal, Stelmach, Madej, Drzymała, Zaguła, Dyba (80 Gorczyca), Łepski (63 W.Tofil), Łątka (63 Szewczyk), Kutyła, G.Tofil.

Sędziował Grzegorz Cichoń (Stalowa Wola). Żółta kartka Kutyła.

W pozostałych meczach 16. kolejki: Brzyska Wola – San 3:1 (1:1), Staroń (13), Wrona (72), Wilkos (86) – Tołpa (23), Górnovia – Podlesianka 1:0 (0:0), Kida (55), Advit – Hucisko 1:2 (1:1), Wojdyła (42) – Tamaka (15), Kurcaba (80), Unia – KS Sarzyna 0:1 (0:1), Zebzda (23), Francesco – Staromieszczanka 1:2 (0:0), Krzemiński (65) – M.Baj (54), W.Baj (61), Retman – Harasiuki 3:1 (2:1), Kazio (9), Szkutnik (13), Szewc (59) – Pudło (30).

17. kolejka, 13 kwietnia: KS Sarzyna – Advit (15), Retman – Brzyska Wola (16), Staromieszczanka – Łęg (17), 14 kwietnia: Hucisko – Górnovia (11), Harasiuki – Francesco (15), KP Podwolina – Unia (15), Podlesianka – Wierzawice (16).

Tabel za www.regiowyniki.pl