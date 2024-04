W poniedziałek, 8 kwietnia odbyła się konferencja prasowa zwołana przez prezydenta Stalowej Woli Lucjusza Nadbereżnego. Tematem były wybory samorządowe.

To już trzeci raz z rzędu kiedy mieszkańcy Stalowej Woli w pierwszej turze wyborów wybrali na prezydenta Lucjusza Nadbereżnego. Włodarz miasta uzyskał 72,4 proc. poparcia.

– Dziękuję za to niesamowite zaufanie, które mieszkańcy Stalowej Woli wyrazili w tych wyborach samorządowych. Chciałbym w imieniu swoim jak również całej „pozytywnej drużyny”, która wspólnie ze mną startowała w tych wyborach samorządowych wyrazić największe słowa podziękowania za tak olbrzymie zaufanie – skomentował wyniki wyborów prezydent Nadbereżny.

Zaznaczył także, że bycie prezydentem Stalowej Woli to największe wyróżnienie w życiu jakie mogło go spotkać, to spełnienie marzeń i ambicji. W wyborach zagłosowało na włodarza aż 15 234 osoby. Prezydent obiecał, że dalej będzie działał tak jak do tej pory, blisko mieszkańców i w sposób ambitny, a przede wszystkim na zasadzie zgody i współpracy.

– Chciałbym bardzo serdecznie podziękować za olbrzymie zaufanie dla radnych miasta Stalowej Woli, którzy wspólnie ze mną startowali właśnie z pozytywnym programem dla Stalowej Woli. W tych wyborach oprócz zaufania dla mojej osoby mieszkańcy Stalowej Woli w wysokości poparcia 60 proc. a mandatowo ponad 65 proc. udzielili dla kandydatów na radnych – powiedział prezydent.

15 radnych wybranych z list Prawa i Sprawiedliwości to gwarancja, że samorząd miasta w kadencji 2024 – 2029 będzie działał sprawnie i będzie dążył do zrealizowania programu wyborczego.

Lucjusz Nadbereżny pogratulował wszystkim radnym, którzy zostali wybrani w tych wyborach do Rady Miejskiej. Złożył

również deklarację o współpracy. Podziękował także za konkurencję kandydatom, którzy startowali na urząd prezydenta. Nie obyło się bez gratulacji dla tych, którzy zasiądą w Sejmiku Województwa Podkarpackiego i w Radzie Powiatu.

– Przed nami czas realizacji ważnych zobowiązań wyborczych, jeszcze raz chciałbym bardzo serdecznie podziękować za to olbrzymie zaufanie, które dla mnie staje się tym zobowiązaniem aby nie koncentrować się na świętowaniu ale podwinąć rękawy i jeszcze mocniej zabrać się do pracy – podsumował prezydent.