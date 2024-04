W najważniejszym meczu 16. kolejki grupy II klasy B Truck Kotowa Wola przegrał z KP Zarzecze 2:3. Bramkę na wagę zwycięstwa zdobył w doliczonym czasie wprowadzony kwadrans wcześniej na boisko Bartosz Kozyra, po znakomitej akcji Łukasza Kobylarza.

Jedenastka z Zarzecza przyjechała do Kotowej Woli bez trzech kluczowych graczy: Adama Zelka, Dariusza Kobylarza i Sebastiana Komsy, co stwarzało gospodarzom znacznie większe szanse na zwycięstwo i na zmniejszenie dystansu do lidera do dwóch zaledwie „oczek”. Nie doszło jednak do tego, przede wszystkim dlatego, że piłka nożna to nie jest dyscyplina sprawiedliwa. W sobotnim meczu to Truck przeważał, to on częściej gościł pod bramką rywali i jego piłkarze oddali więcej strzałów, lecz wyraźnie nie mieli tego dnia szczęścia. Dość wspomnieć, że trzy razy poprzeczka uratowała drużyną z Zarzecza przed utratą bramki.

Wynik otworzył w 13. minucie samobójczym strzałem Karol Nawrocki. Obrońca KP Zarzecze walczył o piłkę z Bartłomiejem Idecem i zdołał ją wygrać, jednak tak niefortunnie wybijał piłkę, że przelobował swojego bramkarza.

Wyrównał dziesięć minut później Sebastian Cichoń, który otrzymał dokładne podanie od Rafała Dudka i uderzył „po długim”, nie dając żadnych szans Pyrakowi.

Trzecią bramkę tego spotkania zdobył Adam Kozyra. Po szarży Łukasza Kobylarza lewą stroną boiska i po jego zagraniu wszerz pola karnego, piłka trafiła w rękę jednego z leżących na ziemi obrońców Trucka i sędzia podyktował rzut karny. Na gola zamienił go lider klasyfikacji najlepszych strzelców tej grupy. Bramkarz wyczuł intencję strzelca, jednak uderzenie było mocne i nie był w stanie sparować futbolówki. Kilkanaście minut później na listę strzelców wpisał się wicelider wspomnianej klasyfikacji, czyli Bartłomiej Idec. Trafił z pola karnego.

Gospodarze złapali wiatr w żagle. Zepchnęli jedenastkę z Zarzecza na jej połowę i atakowali do końca, i… stracili bramkę. W doliczonym czasie gry, Szymon Kozyra dostrzegł na lewym skrzydle Łukasz Kobylarza, posłał mu „daleką” piłkę, a ten poradził sobie z obrońcą i zagrał wzdłuż pola bramkowego do Bartosza Kozyry, który nie mógł spudłować z 2-3 metrów.

Obydwie drużyny kończyły mecz w „dziesiątkę”. W 75. minucie sędzia pokazał czerwone kartki; bramkarzowi Zarzecza, Łukaszowi Ślusarczykowi i pomocnikowi Trucka, Grzegorzowi Szelestowi. Prawidłowo. Najpierw bramkarz kopnął bez piłki zawodnika Trucka, a ten wstał z murawy i zrewanżował mu się. Odepchnął go tak, że sprowadził do parteru. W tej sytuacji sędzia nie miał wyjścia…

TRUCK KOTOWA WOLA – KP ZARZECZE 2:3 (1:1)

0-1 K.Nawrocki (13 – samob.), 1-1 Cichoń (23), 1-2 A.Kozyra (59 – rzut karny), 2-2 B.Idec (72), 2-3 B.Kozyra (90+4).

TRUCK: Pyrak – Paterek (85 Kaczyński), Różycki, K.Nawrocki, Szmid, D.Idec, Szelest, K.Nawrocki, Tur, J.Kopeć (85 Surma) B.Idec.

ZARZECZE: Ślusarczyk – Hunka, D.Kobylarz, Bąk, Wołoszyn, Dudek, S.Kozyra, Dąbek, Cichoń (75 Świeca), A.Kozyra (60 B.Kozyra), Kobylarz.

Sędziował Ryszard Bogacz (Tarnobrzeg). Żółte kartki: B.Idec – S.Kozyra. Czerwone kartki: Szelest – Ślusarczyk (obydwaj w 75. minucie).