Na ćwierćfinale zakończyła sezon 2023/24 koszykarska drużyna juniorów Stali Stalowa Wola do lat 17.

„Zielono-czarni” wygrali tylko jeden z trzech meczów turnieju ćwierćfinałowego w Zielonej Górze. Awans uzyskały; Grupa Strategia Gim 92 Warszawa i Zastal Zielona Góra. Trzecie miejsca zajęła Stal, a czwarte Unia Tarnów.

W czwartej kwarcie zabrakło sił

Pierwszym rywalem naszej drużyny był Zastal. Wyczerpana wielogodzinną podróżą Stal – przypominamy, że wyjechała do Zielonej Góry ze Stalowej Woli o 4 nad ranem w dniu rozgrywania tego meczu – przez długi czas była równorzędnym rywalem dla faworyzowanego zespołu z Zielonej Góry. Po trzech kwartach nasz zespół prowadził 56:53. Niestety, w czwartej kwarcie dało o sobie znać zmęczenie. Pięć minut przed zakończeniem ostatniej odsłony, po dwóch „trójkach” najskuteczniejszego ich zawodnika, Jakuba Kowackiego, gospodarze odjechali na 9 „oczek” (70:61). Dwie i pół minuty później wygrywali różnicą 15 pkt i w tym momencie było po meczu.

STAL – ZASTAL 73:83 (17:24, 24:19, 15:10, 17:30)

STAL: Baran 23 (8 zb.), Malecki 14, Kędra 9 (9 zb.), Malynovskyi 6, Stańczyk oraz Zając 15 (8 zb.), Bełzak 4, Frankiewicz 2, Mucha.

Dla Zastalu najwięcej: Kowacki 26 (3×3), Nowak 15 (2×3), Borowski 10.

Wygrana i awans były tuż-tuż

Jeszcze bliżej zwycięstwa była nasza drużyna w sobotę, w meczu z Grupą Strategia Gim 92 Warszawa, która dzień wcześniej pokonała wyraźnie Unię Tarnów.

Lepiej w mecz weszli koszykarze ze stolicy. Stal pierwsze grała nieskutecznie i do tego notowała dużo start. W drugiej zaczęły wpadać „trójki” Kacprowi Kędrze, także jego koledzy zaczęli punktować i Stal wygrała tę „ćwiartkę”, i do trzeciej przystępowała z 9 punktową stratą (34:43).

Po dużej przerwie ton grze nadawali koszykarze ze Stalowej Woli. Niecałe cztery minuty przed zakończeniem trzeciej kwarty przegrywali 48:52, a zakończyli ją na prowadzeniu 57:52.

W 37. minucie gry, po celnym rzucie „za trzy” Kędry, spotkanie zaczynał się jakby od nowa. Był remis 65:65. Za chwilę 68:68. 28 sekund przed końcem trafił do kosza Wojciech Baran i było 72:71, i piłka w rękach zawodników z Warszawy. Kacper Kędra sfaulował taktycznie Łuczyńskiego i ten stanął na linii rzutów wolnych. Pierwszy rzut był niecelny, drugi także. Piłkę z tablicy zebrał Bartłomiej Malecki i nasza drużyna miała 15 sekund, by przeprowadzić akcję, i zakończyć ją zdobyciem dwóch punktów, i wygrać mecz. Nie udało się. Niecałe 3 sekund przed końcem piłka trafiła do Wojtka Barana, a jego rzut z półdystansu okazał się niecelny i zespół z Warszawy mógł fetować zwycięstwo, i awans do turnieju półfinałowego.

STAL – STRATEGIA GIM 92 71:72 (12:25, 22:18, 23:9, 14:20)

STAL: Kędra 25 (5×3, 13 zb.), Malecki 8, Baran 8 (10 as.), Malynovskyi 6 Stańczyk 2 oraz Zając 14 (10 zb.), Bełzak 6, Rojek 2.

Dla Gim 92 najwięcej: Soczyński 25 (3×3, 11 zb, 10 as.), Skarpetowski 16, Piotrowski 15 (1×3).

Na koniec spotkanie o pietruszkę

a zakończenie Stal zmierzyła się z Unią. Ani dla niej ani dla zespołu z Tarnowa wynik tej konfrontacji nie miał już żadnego znaczenia. Obydwie odpadły już po meczach sobotnich.

Przez większą część spotkania prowadziła Stali. Tylko w drugiej kwarcie oddała na chwilę inicjatywę przeciwnikowi, który zdołał wypracować kilkupunktową przewagę, lecz szybko ją stracił. Po trzeciej kwarcie Stal prowadziła 67:59, a w ostatnich dziesięciu minutach przypieczętowała swoją wyższość, wygrywając ostatecznie różnicą 18 pkt.

STAL – UNIA 88:70 (27:23, 18:19, 22:17, 21:11)

STAL: Kacper Kędra 26 (5×3, 10 zb., 10 as.), Malecki 15, Baran 14 (9 zb.), Malynovskyi 10 (8 zb), Stańczyk 8 oraz Zając 7, Bełzak 5 (1×3), Rojek 2, Zakrzewski, Karol Kędra.

Dla Unii najwięcej Maziarz 31 (2×3), Tomasik 16, Kocan i Pasek po 5.

W pozostałych meczach: Gim 92 – Unia 79:50, Unia – Zastal 62:84, Zastal – Gim 92 64:84.