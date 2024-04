Siedem bramek padło w niedzielnym wyjazdowym meczu Stali Stalowa Wola z Polonią Bytom. Niestety, cztery z nich zdobyła „Królowa Śląska”. Było to już dziesiąte z rzędu spotkanie „niebiesko-czerwonych” bez porażki. Bohaterem meczu został Kamil Wojtyra, który popisał się hat-trickiem.

Stal zaskoczyła gospodarzy na początku meczu, kiedy już w 3. minucie po dośrodkowaniu Adama Imiela spod linii bocznej z lewej strony boiska, zza pleców Farbiszewskiego wyskoczył Damian Urban i z bliskiej odległości umieścił piłkę w bramce.

Polonia przypuściła szturm, chcąc jak najszybciej odrobić straty i cel osiągnęła już w 12. minucie. Steblecki zatańczył z defensorami naszej drużyny w polu karnym, oddał piłkę Lucjanowi Zielińskiemu, ten obrócił się z nią i z kilku metrów pokonał Mikołaja Smyłka. Po wyrównaniu gospodarze zaczęli przeważać. Stal stwarzała im dużo wolnego miejsca na swojej połowie i zapłaciła za to utratą drugiej bramki. Dawid Krzemień dośrodkował z prawej strony pola karnego, żaden z naszych obrońców nie przeciął lotu piłki i zamykający akcję Kamil Wojtyra z 6 metrów ze stoickim spokojem skierował ją do siatki. Poloniści uspokoili grę, a Stal szukała szczęścia w indywidualnych akcjach, najczęściej z udziałem Imieli i Sukiennickiego. Gdy wydawało się, że nic do przerwy już się nie wydarzy na boisku, bramkę zdobyła Stal. Pod bramką Szymkowiaka niczym wytrawny snajper znalazł się Damian Oko. Na zakończenie pierwszej połowy postraszył bramkarza Polonii Sukiennicki, jednak bramkarz miejscowych zdołał sparować piłkę.

Tak jak dobrze dla Stali zaczął się mecz, tak samo dobrze dla Polonii rozpoczęła się druga połowa. Trzy minuty po wznowieniu gry po przerwie obrona Stali złamała linie, na wolna pozycję wyszedł Wojytra i nie zmarnował okazji do strzelenia gola. Cztery minuty później ten sam piłkarz po raz trzeci w tym spotkaniu pokonał Smyłka. Tomasz Gajda wygrał walkę o górną piłkę, strącił ją głową do Wojtyry, który wyprzedził Furtaka i nie zmarnował sytuacji „sam na sam” ze Smyłkiem. Uderzył celnie, piłka wpadła do bramki przy krótkim słupku.

Po tej stracie „Stalówka” zaczęła naciskać bytomian, ale dopiero w 71. minucie udało jej się skonstruować groźną akcję, zakończoną strzałem Lucjana Klisiewicza nad poprzeczką. W odpowiedzi Smyłek obronił uderzenie Jędrzejczaka.

W 85. minucie Stal zdobyła trzecią bramkę. Po dośrodkowaniu z rzutu wolnego, Damian Oko zgrał piłkę głową pod bramkę, a tam jej lot przedłużył, także głową, Sebastian Strózik i Szymkowiak wyciągał ją z siatki.

Stal próbowała atakować do końca, ale dużo w jej poczynaniach było chaosu i nie stworzyła już sobie zadnej klarownej sytuacji strzeleckiej.

POLONIA – STAL

0-1 Urban (3), 1-1 Zieliński (12), 2-1 Wojtyra (21), 2-2 Oko (42), 3-2 Wojtyra (48), 4-2 Wojtyra (52), 4-3 Strózik (85).

POLONIA: Szymkowiak – Romanowski, Farbiszewski, Piekarski, Pochcioł, Stefański (58 Szmigiel), Krzemień, Gajda, Zieliński, Wojtyra, Steblecki (58 Andrzejczak).

STAL: Smyłek – Furtak, Oko, Banach, Urban, Soszyński (69 Klisiewicz), Sukiennicki, Zaucha (73 Mydlarz), Imiela, Górski (57 Strózik), Chełmecki (57 Ziarko).

Sędziował Kornel Paszkiewicz (Wrocław). Żółte kartki: Romanowski, Pochcioł.