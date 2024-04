Już po raz piętnasty w Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli zorganizowano kampanię z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu. Przedsięwzięcie przygotowano pod hasłem „#działajmyrazem”. 26 marca odbyła się gala podsumowująca tegoroczne aktywności.

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) ustanowiony został z inicjatywy Komisji Europejskiej w 2004 roku. Świętowany jest na całym świecie. Z biegiem lat Dzień Bezpiecznego Internetu stał się przełomowym wydarzeniem w kalendarzu bezpieczeństwa on-line i jest obecnie obchodzony w ponad 180 krajach i terytoriach na całym świecie. Tradycja DBI w Centrum Edukacji Zawodowej sięga roku 2010.

Każdego roku zgłaszając akces szkoły w kampanii DBI CEZ stara się przygotować różne działania i aktywności, inicjatywy edukacyjne, takie jak: konkursy, lekcje, wystawy, kursy on-line oraz warsztaty tematyczne, biorąc pod uwagę panujące zjawiska w sieci, zarówno te pozytywne jak i negatywne.

W tym roku Dzień Bezpiecznego Internetu obchodziliśmy 6 lutego pod hasłem #działajmyrazem. To samo hasło było myślą przewodnią w ubiegłorocznej kampanii, co może świadczyć o jego aktualności i oddziaływaniu.

Tegoroczne obchody w CEZ trwały ponad 2 miesiące. Od początku stycznia gdy ogłoszony został regulamin Konkursu Graficznego, aż do końca lutego 2024 r.

Uczniowie mieli za zadanie tym razem zaprojektować kalendarz jednostronny lub opracować grafikę, która zostanie nadrukowana na materiałach biurowych takich jak organizer biurkowy z zegarem lub box z zestawem karteczek.

W konkursie wzięło udział 298 uczniów z 20 klas: I, II, III i IV technikum oraz z I km i I o Szkoły Branżowej I stopnia. Ostatecznie do konkursu DBI 2024 zgłoszono: kalendarz – 151 projektów, grafika na organizer z zegarem – 73 projekty, grafika na box z karteczkami – 23 projekty.

I etap polegał na wyłonieniu przez uczniów danej klasy najlepszych prac, które przechodziły dalej do II etapu czyli do szczebla międzyklasowego. W ten sposób do etapu II międzyklasowego poprzez głosowanie uczniów przeszło: kalendarz – 65 projektów, grafika na organizer z zegarem – 26 projektów, grafika na box z karteczkami – 13 projektów.

Kolejny etap to praca komisji konkursowej, która dnia 8 marca 2024r. dokonała rozstrzygnięcia konkursu graficznego „Działajmy Razem” – DBI 2024. Spośród tych prac wyłoniono zwycięzcę tego konkursu i laureatów w poszczególnych kategoriach.

Nagrodzeni w konkursie graficznym

Nagrodę główną – laptopa w konkursie graficznym za projekt grafiki na organizer z zegarem zdobył Bartosz Warchoł.

Kategoria: Grafika na box z karteczkami

I miejsce – Amelia Drzazga

II miejsce –Kacper Haniecki

III miejsce –Marzena Penc

Kategoria: Grafika na organizer z zegarem

I miejsce –Wojciech Kubat

II miejsce –Aleksandra Gęśla

III miejsce –Karol Szczęch

Kategoria: Kalendarz

Typ szkoły/ technikum

I miejsce – Adam Rycerz

II miejsce – Szymon Sałęga

III miejsce – Bartosz Wierzbiński

Typ szkoły / Szkoła Branżowa I stopnia

I miejsce – Bogdan Nieradka

II miejsce – Zuzanna Kata

III miejsce – Radosław Malon