Adopcja kota jest dobrym i altruistycznym sposobem na pomaganie zwierzętom znajdującym się w potrzebie. Możesz adoptować kota z lokalnego schroniska lub organizacji zajmującej się adopcją zwierząt.

Bibułka to 1,5 roczna kotka o bardzo delikatnym charakterze. Jest nieśmiała, grzeczna, uwielbia głaskanie. Szukamy dla niej spokojnego, cichego domu. Kotka boi się jeszcze gwałtownych ruchów i hałasów. Odrobaczona, zaszczepiona, wykastrowana, testy FIV/FeLV ujemne.

Edzio, senior 10+, szuka spokojnego miejsca na emeryturę. Uwielbia pieszczoty i towarzystwo człowieka. Zaszczepiony, odrobaczony, wykastrowany. Testy FIV FeLV ujemne.

Milusia to dorosła, około 6-7 letnia kotka, która świetnie dogaduje się z psami i kotami. Rozmruczana i towarzyska. Szukamy dla niej domu wychodzącego, świetnie odnajdzie się na gospodarstwie w bezpiecznej okolicy.

Bendżi to około dwuletni kocurek, który trafił do nas z Ukrainy. Jest ciekawski, chętny do zabaw, lubi polować na laserek. Kocurek wymaga diety ze względu na alergię pokarmową. Odrobaczony, zaszczepiony, wykastrowany, testy FIV/FeLV ujemne.

Kontakt w sprawie adopcji

Dom Tymczasowy „U Marty”

Tel.512-303-993

Kluczowe jest zapewnienie kotu kochającego i odpowiedzialnego domu, regularnej opieki weterynaryjnej oraz spędzania czasu z nim, zapewniając mu odpowiednią ilość ruchu i zabawy. Przemyśl decyzję o adopcji kota i zapewnij mu odpowiednie warunki do życia, aby stał się integralną częścią Twojej rodziny.