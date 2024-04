Adopcja psa to odpowiedzialne decyzja. Zanim ją podejmiesz, pomyśl o tym, czy masz wystarczająco dużo czasu, energii i środków finansowych, aby zapewnić nowemu czworonogowi odpowiednią opiekę i miłość przez całe jego życie.

Jeśli jesteś pewny swojej decyzji, odwiedź schronisko dla zwierząt lub organizację zajmującą się adopcją zwierząt. Tam możesz zobaczyć dostępne psy, porozmawiać z pracownikami lub wolontariuszami, aby dowiedzieć się więcej o danym psie i znaleźć najlepszego partnera dla siebie.

Zibi to cudny piesek, który kocha cały świat.

Obecnie ma około czterech miesięcy, jest zaszczepiony przeciwko chorobom zakaźnym, na bieżąco odrobaczany i zaczipowany.

Riczi ma około 5 lat i waży 10 kg. Jest przyjazny, wesoły. Dobrze dogaduje się z innymi psami i ładnie chodzi na smyczy.

Kontakt w sprawie adopcji:

Zwierzęcy Zakątek

Tel. 533-327-300; 693-909-344

Roger to wspaniały, ok. 5-letni, średniej wielkości pies. Jest bardzo przyjazny. Z większością psów dobrze się dogaduje. Roger uwielbia spacery i kontakt z człowiekiem.

Pompon to nieduży, cudny, wesoły, ok. 2-letni pies. Pompon także uwielbia spacery. Jest bardzo przyjazny w stosunku do innych psów.

Kontakt w sprawie adopcji:

Psia Przystań, tel. 602-199-204

www.psiaprzystan.pl

Pamiętaj, że adoptując psa, dajesz mu drugą szansę na szczęśliwe życie i napełniasz własne życie miłością i radością.