O wszystkim co dzieje się w mieście mieszkańcy po raz kolejny mogli porozmawiać z prezydentem i kandydatami na radnych na pikniku zorganizowanym w Ogródku Jordanowskim w czwartek, 4 kwietnia. Piknik Programowy był podsumowaniem kampanii samorządowej Pozytywnej Drużyny Lucjusza Nadbereżnego dla Stalowej Woli.

– Od samego początku startując i prosząc o zaufanie mieszkańców Stalowej Woli podkreślamy, że nie startujemy tylko po to, aby uzyskać mandat, ale startujemy dla konkretnej pracy, którą chcemy wykonać dla miasta Stalowej Woli. Startujemy z konkretnymi postulatami, które będziemy chcieli realizować na różnych szczeblach samorządu, i w mieście, i w powiecie, i w województwie. – mówił prezydent Lucjusz Nadbereżny. – Fundamentem tej działalności, którą chcemy prowadzić dla mieszkańców, dla miasta, dla regionu, jest wiarygodność. Wiarygodność tego co udało nam się wspólnie dokonać dzięki zgodzie, współpracy, dzięki wierze w to, że miasto Stalowa Wola może się zmieniać, że miasto Stalowa Wola, jest ośrodkiem o charakterze zupełnie wyjątkowym. My, nie jesteśmy żadnym zaściankiem. My, jesteśmy prężnym dynamicznym ośrodkiem miejskim. Stalowa Wola to miasto o niesamowitym potencjale, niesamowitej sile. To miasto, w które my mocno wierzymy. To miasto, które może nadawać ton.

Mieszkańcy licznie odpowiedzieli na zaproszenie prezydenta i jego drużyny, i na pikniku było bardzo dużo osób. Program dla Stalowej Woli zaprezentowano oryginalnie, a przy tym czytelnie dla odbiorców. W trzech strefach tematycznych rozmawiano z mieszkańcami o sprawach najważniejszych dla miasta. Tematy zebrano w trzy główne bloki tematyczne. Pierwszy dotyczył rozwoju, mieszkalnictwa, rynku pracy oraz infrastruktury. Drugi poświęcony był edukacji, rodzinie, zdrowiu, polityce senioralnej oraz wsparciu społecznemu. Trzeci panel programowy obejmował kulturę, zieleń, bezpieczeństwo oraz działania budujące aktywne miasto przez sport i rekreację.

Kandydaci do Rady Miejskiej prowadzili również warsztaty dla mieszkańców oraz gry i animacje dla dzieci.

Nie zabrakło poczęstunku – były dania z grilla, popcorn oraz wata cukrowa.