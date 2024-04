Jeszcze w tym roku mają ruszyć prace związane ze stworzeniem dwóch miejsc dedykowanych młodym ludziom w Stalowej Woli. Będzie to Centrum Młodzieżowe oraz Centrum Sportów Młodzieżowych. Pierwszy obiekt powstanie w budynku Mostostalu przy Al. Jana Pawła II, drugi przy ulicy Energetyków.

W czwartek, 4 kwietnia odbyła się konferencja prasowa, na której prezydent Lucjusz Nadbereżny opowiedział o planach budowy dwóch nowych miejsc przeznaczonych dla młodzieży, które pojawią się na mapie Stalowej Woli.

Salon Młodzieżowy w budynku Mostostalu

Pierwsze z nich to Centrum Młodzieżowe, które zlokalizowane będzie przy Al. Jana Pawła II w budynku Mostostalu na powierzchni blisko pół tysiąca metrów kw. w pomieszczeniach po byłym kasynie.

Prezydent swego czasu spotykał się z młodzieżą aby porozmawiać z nimi o Stalowej Woli. Włodarz miasta przyznał, że kiedy młodym ludziom zadał pytanie czy miasto Stalowa Wola jest przyjazne dla młodych ludzi?, odpowiedź nie była zbyt optymistyczna.

– To głos młodego pokolenia, a więc tych, którzy będą decydować o tym, jakim miastem Stalowa Wola będzie za 5, 10, 15, 20 i więcej lat. To właśnie od tej młodzieży, która dzisiaj jest w szkole, od ich decyzji, czy będą chcieli się związać w przyszłości ze Stalową Wolą czy będą po studiach chcieli tu wrócić zależy przyszłość naszego miasta. I stąd z mojej strony takie wsłuchanie się w oczekiwania młodych ludzi wskazujących, że wiele zmieniło się w Stalowej Woli dla najmłodszych pod względem budowy fantastycznych placów zabaw, że tak wiele zmieniło się w podejściu do polityki senioralnej, natomiast młodym ludziom w Stalowej Woli pozostała wycieczka do galerii handlowej, spotkanie pod McDonald’s, czy pod KFC. Chcemy to zmienić – mówił prezydent.

Dodał, że młodzież zgłaszała potrzebę stworzenia przestrzeni dedykowanej specjalnie dla nich.

– Wybraliśmy to miejsce w budynku Mostostalu aby te blisko pół tysiąca metrów kw. zamienić w Centrum Młodzieżowe, aby tutaj mogli przyjść, mogli ciekawie spędzić czas, mając możliwość zorganizowania również kawiarenki, czytelni, miejsca wspólnej nauki, klubu dyskusyjnego, o sprawach młodych ludzi, żeby mieli swoje miejsce do którego będą mogli przyjść w sposób nieskrępowany, przy zorganizowanych tutaj animacjach ciekawie spędzić czas – mówił Lucjusz Nadbereżny.

Ten pomysł realizowany jest przy udziale środków norweskich.

Projekt nowej przestrzeni ma powstać do końca kwietnia, a po jego otrzymaniu przyjdzie czas na rzeczową realizację. Prace miałby rozpocząć się już w tym roku, tak aby na wiosnę przyszłego roku pomieszczenia te mogły już służyć młodzieży. Projekt realizowany będzie przy współpracy radnych tworzących Młodzieżową Radę Miejską.

Centrum Sportów Młodzieżowych

Kolejne miejsce, które powstanie w Stalowej Woli to Młodzieżowe Centrum Sportu. To nowy obiekt, który od podstaw powstanie na ponad 2 hektarowej działce przy ulicy Energetyków. Sam obiekt będzie miał powierzchnię ponad 6 tys. m kw.

Projekt na to zadanie jest już gotowy, obecnie trwa przetarg mający wyłonić wykonawcę tej inwestycji. Koncepcja tego miejsca również jest wypadkową spotkań z młodzieżą, która wskazywała iż brakuje w Stalowej Woli miejsca, które może integrować, miejsca z ciekawą propozycją aktywnego spędzania wolnego czasu.

– Centrum Sportów Młodzieżowych jest unikalnym projektem na skalę ogólnopolską, to miejsce które integruje poprzez aktywność, to jest zaproszenie młodych ludzi do tego, żeby mieli swoją nowoczesną przestrzeń. Takie obiekty możemy zobaczyć w Hiszpanii, w innych krajach Europy zachodniej. Chcemy wzorować się właśnie na najlepszych przykładach. Hala bardzo ciekawie zaprojektowana, z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, ale co istotne wykorzystujemy również przestrzeń zewnętrzną, do tego aby stworzyć amfiteatr, gdzie będą odbywały się koncerty, spotkania młodzieżowe – mówił prezydent.

W sąsiedztwie nowej hali pojawi się także dirt park, profesjonalna siłownia zewnętrzna, boisko do koszykówki, plac spotkań, od strony ulicy Energetyków będzie parking.

Obiekt składa się z kilku stref, pierwszą z nich jest park trampolin. To ponad 1000 m kw. powierzchni z różnorodnymi aktywnościami. Kolejna rzecz to kręgielnia z 6 torami. Trzecia atrakcja to ścianki wspinaczkowe. Jest to strefa podzielona na 4 sekcje, pierwsza sekcja to są Ścianki boulderowe, ścianki, które przypominają skałki. Wysokość skałek to 4 metry na długości kilkunastu metrów, pochylenie na tych ściankach – do 35 proc. Powyżej mieścić się będzie siłownia treningowa, do tego ściana wysokościowa podzielona na sekcje dostosowane do zaawansowania wspinających się. Wysokość ściany wspinaczkowej to 18 metrów. Ostania sekcja to ścianki dziecięce.

Kolejny sektor to kryty skatepark zlokalizowany na blisko 1400 metrach kw.

– To ma być miejsce spotkań, które będzie żyło nie tylko aktywnością sportową, ale gdzie będzie można się spotkać, usiąść, wypić dobrą kawę, zjeść, porozmawiać, a więc wewnętrzna sekcja restauracyjna – mówił włodarz miasta.

W budynku będą też sale konferencyjne, sale prób, sale spotkań, czytelnia oraz przestrzeń, której przeznaczenie będzie jeszcze przedmiotem dyskusji młodych ludzi.

– Pozyskaliśmy na budowę tego obiektu 30 mln zł z Polskiego Ładu, szacujemy, że koszt budowy sięgnie 43 mln zł – mówił włodarz miasta.

Budowa obiektu powinna rozpocząć się w miesiącach wakacyjnych i potrwa do jesieni przyszłego roku.

Wizualizacja: Urban Architect