7 kwietnia w lokalu wyborczym otrzymamy cztery karty do głosowania: z kandydatami do rady gminy/miasta; z kandydatami do rady powiatu; z kandydatami do sejmiku wojewódzkiego; z kandydatami na wójta/burmistrza/prezydenta. Będą to pojedyncze karty, w niektórych przypadkach nawet wielkie płachty. Nie będzie tzw. książeczek, czyli mniejszych, zszytych kartek.

W naszym regionie jest jeden wyjątek: mieszkańcy Tarnobrzega nie otrzymają karty do rady powiatu, gdyż miasto to jest równocześnie powiatem grodzkim, czyli miastem na prawach powiatu (w całej Polsce jest ich 65). Ogólnopolskim wyjątkiem jest z kolei Warszawa, gdzie wybierane będą jeszcze rady dzielnic.

Białe karty z różnym tłem

Wszystkie karty będą koloru białego, ale tło pod nazwiskami kandydatów będzie różne, w zależności od organu, który wybieramy. Do rad gminy/miasta – tło szare, do rady powiatu – żółte, do sejmiku – niebieskie, a w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów – różowe.

Lokale wyborcze czynne będą w godz. 7 – 21. Aby otrzymać karty do głosowania należy okazać obwodowej komisji wyborczej dokument ze zdjęciem, stwierdzający naszą tożsamość (np. dowód osobisty, prawo jazdy, paszport).

W mniejszych gminach JOW-y i jeden znak X

Jakie są zasady głosowania? W wyborach do rad gmin i miast liczących do 20 tys. mieszkańców, czyli w naszym regionie do wszystkich, poza Stalową Wolą, Niskiem i Tarnobrzegiem, obowiązuje ordynacja większościowa i jednomandatowe okręgi wyborcze, tzw. JOW-y. We wszystkich takich gminach w powiatach stalowowolskim, niżańskim i tarnobrzeskim radnych wybieramy w 15 jednomandatowych okręgach wyborczych.

O wyborze decyduje więc liczba ważnych głosów oddanych na poszczególnych kandydatów – mandat w okręgu zdobywa ten, kto uzyskał największe poparcie.

Aby nasz głos był ważny, to na karcie możemy postawić znak X (dwie linie przecinające się w obrębie kratki) tylko przy jednym kandydacie. Informacja o zasadach oddania ważnego głosu będzie umieszczona na każdej karcie wyborczej.

Jedna karta – jeden głos

W miejscowościach powyżej 20 tys. mieszkańców (Stalowa Wola, Nisko, Tarnobrzeg), wybory do rady miejskiej są proporcjonalne, w okręgach wielomandatowych. Głosując na daną osobę, popieramy więc też listę, z jakiej kandyduje. Głosujemy, stawiając znak X w kratce przy jednym nazwisku na karcie.

Proporcjonalne są także wybory do rady powiatu i sejmiku wojewódzkiego. Głosujemy identycznie – stawiając po jednym znaku X na każdej karcie.

Uwaga! W podziale mandatów w wyborach proporcjonalnych uczestniczyć będą tylko te komitety, które uzyskają minimum 5 proc. głosów w skali miasta, powiatu czy województwa. Jeśli tak się stanie, to po ustaleniu, ile mandatów dany komitet uzyskał w okręgu, mandaty w obrębie listy przyznawane będą według liczby głosów uzyskanych przez kandydatów.

Gdzie tylko jedna tura, gdzie plebiscyt

Wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów są większościowe. Na karcie możemy poprzeć tylko jednego kandydata, stawiając znak X w kratce przy jego nazwisku.

7 kwietnia urząd zdobędzie ten, kto uzyska ponad połowę ważnych głosów. Jeśli nie będzie takiej osoby, to 21 kwietnia odbędzie się II tura wyborów, w której zmierzą się dwaj kandydaci z najlepszymi wynikami z I tury.

Tam, gdzie startuje dwóch kandydatów, siłą rzeczy rozstrzygnięcie musi zapaść już w I turze. W powiecie stalowowolskim taka sytuacja jest w wyborach burmistrza Zaklikowa oraz wójtów dwóch gmin: Bojanów i Pysznica.

Z kolei w gminach Radomyśl nad Sanem i Zaleszany o urząd wójta ubiega się tylko jeden kandydat. Tu, na karcie do głosowania będzie więc tylko jego nazwisko oraz dwie kratki: TAK i NIE. Popierając kandydata stawiamy znak X w kratce TAK, nie popierając – w kratce NIE. By zostać ponownie wybrany, kandydat musi uzyskać więcej ważnych głosów na TAK. Jeśli natomiast otrzyma więcej głosów na NIE, to wyboru wójta dokona rada gminy.

W powiecie niżańskim podobna sytuacja jest w gminie Harasiuki. Tu także wybory wójta będą rodzajem plebiscytu na TAK lub NIE wobec osoby sprawującej obecnie tę funkcję. W pozostałych gminach i miastach powiatu niżańskiego o urzędy wójtów i burmistrzów walczy od 3 do 5 kandydatów.

Wyborcze statystyki

W wyborach samorządowych w całej Polsce wybierzemy blisko 2,5 tys. włodarzy: 1464 wójtów, 906 burmistrzów, 107 prezydentów miast. Do tego 46558 radnych, z czego 39416 do rad gmin i miast, 6170 do rad powiatów, 552 do sejmików wojewódzkich, a 420 do rad dzielnic Warszawy. W sumie startuje 183121 kandydatów do rad wszystkich szczebli i sejmików.

Jednego kandydata na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta zarejestrowano w 412 gminach (wszystkich gmin jest 2477). Z kolei do starcia tylko dwóch kandydatów na włodarzy dojdzie 7 kwietnia w 860 gminach w Polsce.