– PIĘKNA, SILNA, ZIELONA, ROZWIJAJĄCA SIĘ STALOWA WOLA – z tym hasłem na następną kadencję prezydent miasta Lucjusz Nadbereżny (PiS) idzie do wyborów samorządowych. 2 kwietnia raz jeszcze przedstawił dziennikarzom swoje zamierzenia i plany na przyszłość, wybiegające dalej poza tę kadencję, bo ujęte w programie Nowy Horyzont Rozwoju Stalowa Wola 2038, czyli do roku 100-lecia powstania naszego miasta.

Wystąpienie prezydenta było też swoistym podsumowaniem kampanii wyborczej jego ugrupowania i dokonań blisko 10 lat jego rządów. Bo one, jak stwierdził, są fundamentem kolejnych ambitnych planów.

Wiarygodność i dialog

– Ten program, który składam na ręce mieszkańców Stalowej Woli, ma mocny fundament. Jest to fundament wiarygodności tego, co udało się wspólnie dokonać z mieszkańcami przez minione 10 lat. Co dzięki zgodzie i współpracy wspólnie osiągnęliśmy w rozwoju Stalowej Woli. To 1,5 mld zł przeznaczonych na rozwój miasta w tak wielu obszarach codziennego życia.

To ponad 1 mld zł funduszy uzyskanych ze środków europejskich, rządowych, norweskich, pokazujących, że Stalowa Wola potrafi skutecznie walczyć o ważne zadania, o środki rozwojowe. To fundament oparty na rozmowie z mieszkańcami, na dialogu. I dzisiaj ten program, który przedstawiam na kadencję 2024–2029, jest też programem opartym na głosie mieszkańców Stalowej Woli – mówił Lucjusz Nadbereżny.

Dodał też, że ten głos jest czasami bardzo krytyczny, ale właśnie dzięki temu i własnej analizie tych obszarów, które są słabymi punktami Stalowej Woli, powstał program rozwoju miasta na kolejne lata.

W formie biuletynu będzie on teraz dostarczany mieszkańcom. Obok planów, prezydent pokazuje w nim także to, jak zmieniła się Stalowa Wola w ostatniej dekadzie.

Nowy silnik rozwoju

– Moje priorytety to piękna, silna, zielona, rozwijająca się Stalowa Wola. Miasto, które w wielu obszarach ma tę odwagę, ma tę determinację, zgodnie ze swoim pięknym imieniem „stalowej woli”, zmieniać się każdego dnia. Ta zmiana będzie dalej możliwa dzięki działaniom, które będą podejmowane

w sprawach najważniejszych, a więc tych związanych z miejscami pracy – mówił Lucjusz Nadbereżny.

Tu podkreślił, że dalej będzie tworzył i rozwijał projekt Strategicznego Parku Inwestycyjnego Euro-Park Stalowa Wola. – Bo to zadanie, które staje się nowym silnikiem rozwoju Stalowej Woli i daje szansę, horyzont na zmianę gospodarczą przez nowe branże, branże informatyczne, branże nowych technologii, które dzisiaj mogą sprawić, że Stalowa Wola będzie miastem innym pod względem gospodarczym – powiedział Lucjusz Nadbereżny.

Zapewnił jednocześnie, że wszystkie nowe inwestycje przemysłowe spełniać będą najwyższe standardy ekologiczne (m.in. ochrona zasobów wód rzecznych i podziemnych).

Nowe budownictwo

Prezydent zapowiedział też zwiększa nie nakładów na budownictwo mieszkaniowe i otwarcie Stalowej Woli na „nowe przestrzenie mieszkaniowe”. – To są projekty uzbrojenia terenów na Posaniu, w Charzewicach, na Hutniku, budowa nowych dróg i sieci niezbędnych do budowy domków jednorodzinnych. Ale również scalanie gruntów na takich osiedlach jak nad Bełkiem, aby tworzyły

się nowe przestrzenie mieszkaniowe. To również kontynuacja programów społecznych, takich jak Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa, ale również nowego budownictwa socjalnego i komunalnego, które będziemy realizować w dużym zakresie dzięki środkom z Krajowego Planu Odbudowy przy ul. Energetyków – mówił Lucjusz Nadbereżny.

Dla każdego

W sferze edukacji, wychowania i kultury prezydent zapowiedział m.in. budowę nowych żłobków (osiedle Leśna, na Piaskach), rozbudowę szkoły podstawowej nr 11, budowę nowej szkoły na osiedlu Charzewice, powstanie nowych sal gimnastycznych, w Mostostalu Centrum Młodzieżowego, a na Ozecie budowę Hali

Sportów Młodzieżowych. Na wsparcie mogą też liczyć seniorzy. – To, że dzisiaj Stalowa Wola tak mocno

się rozwija, to nie jest zasługa ostatnich lat, to zasługa pokolenia naszych seniorów – powiedział prezydent Nadbereżny.

Zamierzeń moc

W swoim planie na nową kadencję Lucjusz Nadbereżny ma też dalszą modernizację osiedlowych ulic i podwórek, tworzenie nowych miejsc parkingowych, w tym budowę 3 dużych parkingów wielopoziomowych w 3 różnych miejscach Stalowej Woli. To także duże inwestycje infrastrukturalne, jak trzeci most na Sanie, czy druga obwodnica gospodarcza.

Prezydent potwierdził także utrzymanie niskich opłat komunalnych (woda, ścieki, odpady) i wprowadzenie bezpłatnej komunikacji miejskiej, unowocześnienie floty miejskich autobusów. Mówił też o doświetleniu niektórych ulic i miejsc, o modernizacji przejść przez jezdnie na drogach wojewódzkich i powiatowych

i ich lepszym oznakowaniu. Niebawem ruszyć ma też budowa parku wodnego, a w czasie kadencji

2024–2029 mają zostać przygotowane koncepcje i plany budowy nowej hali widowiskowo-sportowej. Prezydent zapowiedział też dbałość o miejską zieleń, miejsca sportu, rekreacji i wypoczynku.

Zaproszenie na piknik

A na koniec zaprosił na programowy piknik, 4 kwietnia do Ogródka Jordanowskiego, w godz. 16–19.

– Zachęcam do decyzji w wyborach samorządowych, abyście państwo oddali swój głos na moją osobę, na ten jasny, klarowny program rozwoju Stalowej Woli oraz Pozytywną Drużynę dla Miasta Stalowej Woli, która wspólnie ze mną, przez zgodę i współpracę ten program dla naszego miasta, dla Stalowej Woli w kadencji, która nadchodzi, zrealizuje – zakończył Lucjusz Nadbereżny.