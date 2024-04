Koszykarskie drużyny juniorów i kadetek Stali Stalowa Wola rozpoczynają jutro (5 kwietnia) turnieje ćwierćfinałowe mistrzostw Polski. Juniorzy walczyć będą w Zielonej Gorze, kadetki w Pabianicach.

Obydwie nasze drużyny wsiądą do jednego autokaru w piątek, 5 kwietnia o 4 nad ranem… Dziewczęta z trenerem Arturem Karlikiem podróżować będą 4 godziny z „hakiem”, bo tyle mniej więcej czasu trzeba spędzić na trasie ze Stalowej Woli do Pabianic (270 km). Tam juniorzy rozprostują nogi pod halą Pabianickiego Towarzystwa Koszykówki przy ul. Partyzantów, wrócą do autokaru i ruszą w kierunku Zielonej Góry. Do pokonania będą mieli już „tylko” 360 km – jakieś 3,5 godziny jazdy – głównie A2. Łącznie trener Rafał Partyka i jego podopieczni spędzą w autokarze co najmniej 9-10 godzin (ok. 630 km).

Po takiej podróży, rozgrzewka nie będzie im potrzebna

Koszykarze Stali lepszego „wypoczynku i relaksu” przed pierwszym meczem z gospodarzem turnieju Zastalem Zielona Góra, który rozpocznie się o godzinie 16.15, nie mogli sobie chyba wymarzyć.

Pomysł, żeby wysłać swoje drużyny na turnieje rangi mistrzostw Polski tego samego dnia, w którym rozgrywać będą pierwsze mecze jest kompromitacją zarządu ZKS Stal na czele z jego prezesem Leszkiem Kaczmarskim. Tym bardziej, że jako były koszykarz i były trener, na pewno sam doświadczył, jak „chłopu” o słusznym wzroście podróżuje się tyle godzin z kolanami pod brodą i jaki może mieć to wpływ na jego dyspozycję sportową. szczególnie w tak ważnym turnieju.

Biednemu zawsze wiatr w oczy

ZKS Stal Stalowa Wola to klub z potężnym majątkiem. Klub, który jest głównym udziałowcem (86% udziałów) ZPH „Wodex” Sp. z o.o. (Hotel i Restauracja „Stal”, Przychodnia Rehabilitacyjno-Lecznicza świadcząca usługi zdrowotne w ramach rehabilitacji leczniczej, odnowy biologicznej i rekreacji ruchowej, pralnia, głównie na rzecz szpitali i placówek służby zdrowia i inne formy działalności gospodarczej), to także klub, który rokrocznie otrzymuje niemałe dotacje z Miasta (w roku 2023 ok. 200 000 PLN, w tym roku na razie 170 000 PLN) i klub, który „zarabia” na administrowaniu placem targowym w Stalowej Woli kilkaset tysięcy rocznie. I takiego „biednego” klubu nie stać jest zapłacić 12-16 osobowej grupie jednego noclegu i śniadania więcej…

Gospodarze na otwarcie, a na koniec Unia i Feniks

Juniorzy Stali – pod warunkiem, że zdążą, że podróż będzie przebiegała zgodnie z planem – rozpoczną rywalizację w piątek o 16.15. Ich rywalem będzie Zastal Zielona Góra. Po tym spotkanie odbędzie się oficjalna ceremonia otwarcia turnieju, a w drugim piątkowym spotkaniu Unia Tarnów zmierzy się z Grupą Strategia Gim 92 Warszawa.

W sobotę (6 kwietnia), Stal zagra z drużyną z Warszawy (18.15), a zakończy turniej niedzielnym meczem z Unią Tarnów (10.15).

Kadetki Stal rozpoczną batalie o półfinał MP z drużyną PTK Fundacja My Kochamy Pabianice (piątek, 5 kwietnia, g. 12.15). Drugim rywalem naszego zespołu będzie GTK VBW Gdynia (sobota, 6 kwietnia, g. 12.15), a zakończą turniej spotkaniem z Feniksem Starachowice (niedziela, 7 kwietnia, godz. 10).