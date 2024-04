O tym, że nigdy nie należy odpuszczać, że zawsze trzeba walczyć do końca , przekonali się w ostatniej kolejce na własnej skórze piłkarze Słowianina Grębów i LZS Żabno.

Lider po pierwszej połowie prowadził z Juniorem Zakrzów, po bramce zdobytej przez Ukraińca Mariana Malyshonoka z rzutu karnego. Chwilę po wznowieniu gry po przerwie, wyrównał Michał Kanios, a w 60. minucie goście objęli prowadzenie po golu Kamila Brożyny i utrzymali je do 82. minuty, kiedy ich bramkarza pokonał wprowadzony kilka minut wcześniej na boisko Kamil Skrzypacz. Słowianin nie zadowolił się jednym punktem i po wyrównaniu zaatakował, i opłaciło się. W drugiej minucie doliczonego czasu gry prowadzący spotkanie Paweł Samołyk podyktował dla nich rzut karny, który na gola zamienił Malyshonok. Wtedy do ataku ruszył Junior i nadział się na kontrę, którą sfinalizował celnym strzałem inny wprowadzony w drugiej połowie meczu gracz, Grzegorz Kowalczyk.

Nie mogli narzekać na brak emocji także w Żabnie i w Lipie. Reprezentant gminy Radomyśl nad Sanem gościł LZS Jadachy i do przerwy przegrywał 0:1. Gospodarze wyrównali minutę przed zakończeniem podstawowego czasu gry. Pięknym strzałem popisał się Jacek Partyka. Sędzia Kamil Gil doliczył 6. minut i w ostatniej akcji meczu, zwycięską bramkę dla Żabna zdobył Daniel Kaczor.

W Lipie Czarni po 45. minutach przegrywali z Olimpią 1:3. Po zmianie stron, w ciągu niespełna jednego kwadransa nie tylko odrobili straty, ale wyszli na prowadzenie i nie oddali go już do końca.

Wyniki 15. kolejki:

Czarni – Olimpia 4:3 (1:3), Kozieł (21), Kapusta (51), Mach (54), Dąbek (65) – Mścisz (14, 41), M.Młynarczyk (23), Unia – Sokół 2:0 (0:0), Myszka (60 – rzut karny), Nowak (84), Bukowa – Wisan 2:0 (1:0), Sojecki (36), Uliasz (62), Żabno – Jadachy 2:1 (0:1), (Partyka 89, Kaczor 90+6) – T.Wolan (30 – rzut karny), Rzeczyca Dł. – Wola Rzeczycka 0:0, Słowianin – Junior 4:2 (1:0), Malyshonok (28 – rzut karny, 90+2 – rzut karny), Skrzypacz (82), Kowalczyk (90+4), – Kanios (48), Brożyna (61), Kolejarz – San 2:1 (0:1), Dul (58), Parkosz (59) – Zioło (30 – rzut karny).

Tabela za www.regiowyniki.pl

Najlepsi strzelcy: 19 – Broda (San), 16 – Lewicki (Kolejarz), 12 – Szymanek (Bukowa).

16. kolejka, 6 kwietnia: Wola Rz. – Żabno (14.30), Junior – Rzeczyca Dł. (15), 7 kwietnia: Olimpia – Kolejarz (15), San – Słowianin (15), Jadachy – Sokół (15), Wisan – Czarni (15), Unia – Bukowa (16).