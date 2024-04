We wtorek 2 kwietnia odbyło się uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod rozbudowę remizy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Stalowej Woli-Charzewicach. Jednostka OSP w Charzewicach skupia w swoich szeregach blisko 100 członków Młodzieżowej i Dziecięcej Drużyny Pożarniczej, 85 członków OSP oraz członków Koła Gospodyń Miejskich „Charzewiczanki”.

– Przystępujemy już w zasadzie do prac. Myślę, że jutro wjadą koparki i będziemy zaczynać. Chwila dla mnie wesoła, jestem wzruszony, muszę powiedzieć bardzo szczerze – mówił Mateusz Wiśniewski, prezes OSP Stalowa Wola-Osiedle Charzewice na wtorkowej uroczystości.

Planowana inwestycja zakłada dobudowę dwóch dodatkowych garaży oraz nadbudowę budynku, w której znajdzie się nowoczesna świetlica o powierzchni blisko 300 m kw. Inwestycja pochłonie blisko 3,2 mln zł. Miasto Stalowa Wola na realizację tego zadania otrzymało dofinansowanie z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych edycja szósta – PGR w wysokości 2,7 mln zł.

– To wielka radość, że możemy zainaugurować, rozpocząć w sposób uroczysty tę budowę, rozbudowę strażnicy OSP Charzewice – tego miejsca o tak wspaniałej, pięknej tradycji tej ziemi pokazującej, że tutaj zawsze żyli ludzie odpowiedzialni za drugiego człowieka, pełni miłości, zaangażowania.

Wy jako strażacy ochotnicy od najmłodszych do najstarszych kontynuujecie tę wspaniałą tradycję.

Dzisiejszy dzień jest wyjątkowy dlatego, że 2 kwietnia to 19 rocznica śmierci naszego wielkiego papieża, Polaka, świętego Jana Pawła II. I jakże właśnie słowa świętego Jana Pawła II skierowane do dzieci, młodzieży na Westerplatte dzisiaj w kontekście również waszej służby są tak bardzo aktualne:

Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni nie wymagali. Każdy musi mieć w życiu swoje Westerplatte. Musi mieć te wartości, te zasady, których będzie bronił. I bez wątpienia to właśnie strażacy ochotnicy są tymi, którzy stoją na straży takich wartości, stoją na straży bezpieczeństwa, ale również ważnej tradycji – mówił prezydent Lucjusz Nadbereżny.

Dodał, że decyzja o wystąpieniu o dofinansowanie do tej inwestycji nie była przypadkowa, a była wynikiem obserwacji tego, jak jednostka się rozwija, jak jednostka aktywnie działa na rzecz społeczności lokalnej, miasta Stalowej Woli, jak kształtuje serca i umysły młodych ludzi, poprzez Dziecięce i Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze.

Planowana inwestycja obejmuje przebudowę, rozbudowę i nadbudowę budynku remizy strażackiej OSP Charzewice w Stalowej Woli o dodatkowe pomieszczenia: klatki schodowe wewnętrzną i zewnętrzną, rozbudowę istniejącego pomieszczenia garażowego o kolejne 2 stanowiska postojowe dla wozów bojowych, pozostałe pomieszczenia na I piętrze budynku takie jak toaleta dla niepełnosprawnych, ogólnodostępna toaleta, pomieszczenie socjalne oraz pomieszczenie świetlicy.

– Drodzy państwo, drogie druhny i druhowie tworzycie tutaj wspaniałą wspólnotę. Wasze działania, wasza misja, ochotnicza misja, ochocza misja dla mieszkańców Stalowej Woli, całego osiedla Charzewice jest dla nas bezcenna. To docenienie waszej wieloletniej pracy, ale też i rozwój dla dalszych pokoleń. Są tutaj dzieci i młodzież, gratuluję że jednostka właśnie w takim zakresie się rozwija. A rozbudowywanie jej tylko pokazuje, że jest taka potrzeba – mówiła Kamila Piech, radna Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

Do przebudowy przewidziane są także kolidujące przyłącza i elementy sieci energetycznej niskiego napięcia. Ze względu na brak możliwości rozbudowy istniejącej, wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, powstanie nowy, kolejny przyłącz do budynku.

W istniejącej części remizy natomiast wykonane zostaną prace wzmacniające budynek i dostosowujące do najnowszych norm przeciwpożarowych, wymienione zostaną bramy, pokrycie dachu, a budynek będzie ocieplony. Zaplanowane są także prace związane z nowym zagospodarowaniem terenu wokół remizy.

– Widzę te dzieci i tą młodzież i tak cieszę się, że jest narybek i nasza praca nie poszła na marne. Pięćdziesiąt cztery lata jak zacząłem tutaj służyć. Dwadzieścia sześć lat byłem prezesem. Piętnaście lat kierowcą – mówił druh senior Edward Trela.

– Wydarzenie to jest potwierdzeniem, że stanowicie państwo wyjątkową i mocną część Stalowej Woli. Ta rozbudowa jest państwu niezmiernie potrzebna dla codziennej działalności. Jestem przekonana, że mieszkańcy osiedla Ogrodowego będą czuli się bezpiecznie. A jednocześnie będą angażować się w państwa działalność – mówiła Renata Knap, prezes Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej.

Poświęcenia placu budowy dokonał ks. Jan Folcik.