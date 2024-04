We wtorek 3 kwietnia na terenie skateparku w Stalowej Woli odbyła się konferencja prasowa z udziałem przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji w Stalowej Woli i Klubu Kolarskiego „Sokół” działającego na obszarze powiatu stalowowolskiego. Sprawa dotyczyła bezpiecznego poruszania się rowerami.

W ostatnich latach coraz więcej osób decyduje się na korzystanie z rowerów, zwłaszcza w celach rekreacyjnych. W związku z tym na ternie miasta można zaobserwować więcej zdarzeń drogowych z udziałem rowerzystów.

– Przed rozpoczęciem sezonu rowerowego, my jako osoby związane ze środowiskiem rowerowym, organizujące rajdy rowerowe, jako uczestnicy wypraw rowerowych chcemy zaapelować do rowerzystów dorosłych jak i dzieci aby jeździć ostrożnie, bezpiecznie, żeby jeździć sprawnym technicznie sprzętem – powiedział Tomasz Wosk członek Klubu Kolarskiego „Sokół” Stalowa Wola.

Zaznaczył również, że wiele osób jeździ po stalowowolskim pumptracku na rowerach bez hamulców, bez kasków. Wprawdzie kaski nie są obowiązkowe w naszym kraju ale bardzo zwiększają bezpieczeństwo osób poruszających się na rowerach, zwłaszcza dzieci.

– Statystyki policyjne pokazują, że zdarzeń z udziałem rowerzystów jest sporo. Tylko w ubiegłym roku odnotowaliśmy 19 wypadków, na szczęście żaden nie był śmiertelny. Ponadto odnotowaliśmy 55 kolizji z udziałem rowerzystów dlatego działania profilaktyczne są tak bardzo ważne, żeby o tych przepisach ruchu drogowego przypominać i je stosować już od najmłodszych lat – poinformowała aspirant Małgorzata Kania, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Stalowej Woli.

W związku z tym, że aura pogodowa pozwala już na częste korzystanie z rowerów policjanci z komendy w Stalowej Woli odwiedzają szkoły podstawowe gdzie prowadzą spotkania dotyczące bezpiecznego poruszania się na rowerach i mówią o bezpieczeństwie w ruchu drogowym.

Jeżdżąc na rowerze musimy stosować się do określonych zasad. Osoby pomiędzy 10 a 18 rokiem życia aby mogły poruszać się na rowerach są zobligowane do posiadania odpowiednich uprawnień czyli karty rowerowej. Należy poruszać się ścieżkami rowerowymi lub pasami przeznaczonymi do tego celu. Policja apeluje o rozsądek i stosowanie zasad ograniczonego zaufania w stosunku do innych uczestników ruchu. Jedną z najistotniejszych kwestii jest poruszanie się sprawnym rowerem, który posiada oświetlenie przednie i tylne, działające hamulce, bardzo dobrze jeśli jeździmy w kamizelkach odblaskowych i kaskach.

Ważne jest także uświadamianie osób dorosłych o przepisach ruchu drogowego dotyczących rowerzystów.

Najwięcej wykroczeń z udziałem rowerzystów ujawnianych jest przy przekraczaniu jezdni w miejscach niedozwolonych oraz jazda pod wpływem alkoholu.

– Na każdej debacie społecznej czy to z seniorami czy z konkretną grupą osób te zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym są przez nas poruszane – skomentowała aspirant Małgorzata Kania.

Klub Kolarski „Sokół” aby propagować bezpieczne poruszanie się na rowerach organizuje 22 kwietnia w Stalowej Woli wspólnie z Komendą Powiatową Policji w Stalowej Woli i OSP Stalowa Wola w Miejskiej Bibliotece Publicznej akcję edukacyjną „Bezpieczne dziecko na rowerze”. Skierowana jest ona do uczniów klas 4. Dzieci z 6 szkół podstawowych w Stalowej Woli wezmą w niej udział. Organizatorzy poprowadzą ciekawe zajęcia dotyczące bezpiecznego poruszania się rowerem. Jeśli więcej szkół wyrazi chęć uczestnictwa w zajęciach to organizatorzy zapewniają, że zorganizują ich więcej.