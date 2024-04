… drużynie KP Zarzecze powinna po ostatnim meczu zapalić się czerwona lampka.

Lider podejmował Lotnika Turbia i jego kibice jedyne nad czym się zastanawiali przed pierwszym rozpoczęciem spotkania to nad rozmiarami zwycięstwa. Trzy punkty w Zarzeczu zostały, ale w meczu padła tylko jedna bramka. Zdobył ją w 25. minucie, nie kto inny, jak najlepszy strzelec tej grupy, Adam Kozyra.

Humory kibicom KP Zarzecza poprawiła drużyna Czarnych Sójkowa, która w ostatniej kolejce gościła w Kopkach i wydawała się być faworytem meczu z outsiderem ligowej tabeli. Niestety, mocno wiejący wiatr i trudne, grząskie boisko sprawiły, że piłki nożnej tego dnia w Kopach było jak na lekarstwo. O wielu rzeczach decydował przypadek. Spotkanie zakończyło się remisem, który nie uratował ani gospodarzy ani gości. Zwycięstwami zakończyła swoje mecze dwójka goniąca Zarzecze i Czarnych. Truck Kotowa Wola pewnie pokonał na wyjeździe Orła Glinianka, a Orzeł z Rudnika nad Sanem wygrał u siebie z WKS-em Kurzyna.

W najbliższej kolejce najciekawiej zapowiada się sobotni mecz w Kotowej Woli, do której przyjedzie KP Zarzecze. Będzie to nie tylko pojedynek czołowych drużyn, które chcą awansować do klasy A, ale także najlepszych strzelców tej grupy.

Wyniki 15. kolejki:

Herosi Słomiana-Krzaki – Polonia Przędzel 1:7 (1:3), Martula (30) – Guściora (9, 16 – rzut karny, 75), Garbacz (11, 78), Ł.Kluk (65), Śnios (86), Orzeł Rudnik nad Sanem – WKS Kurzyna 3:1 (1:0), Maciaszek (33, 77), Chaber (47) – Bielak (74), KP Zarzecze – Lotnik Turbia 1:0 (1:0), A.Kozyra (25), Orzeł Glinianka – Truck Kotowa Wola 0:4 (0:2), B.Idec (17 – rzut karny, 71), Szelest (10), Kopeć (55), Jutrzenka Kopki – Czarni Sójkowa 1:1 (0:0), Kubasiewicz (79) – Olszowy (60), Milenium Bieliny – Sanna Zaklików 4:1 (1:0), Małek (80, 90+2), Łyko (32), Wiatrowski (61) – Gorczyca (90+1), pauzował Huragan Zdziechowice.

Tabela za www.regiowyniki.pl

Najlepsi strzelcy: 34 – A.Kozyra (KP Zarzecze), 31 – B.Idec (Truck), 21 – Ł.Kobylarz (KP Zarzecze).

16. kolejka, 6 kwietnia: Truck – KP Zarzecze (11), WKS Kurzyna – Herosi (15), Czarni – Orzeł G. (16), 7 kwietnia: Polonia – Milenium (12), Huragan – Jutrzenka (12), Lotnik – Orzeł R. (12), pauzuje Sanna.