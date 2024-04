Trwa budowa Akceleratora Przemysłowego w Stalowej Woli. Budynek powstaje przy ul. gen. Tadeusza Kasprzyckiego. To nowoczesny obiekt produkcyjno-biurowy stanowiący połączenie budynku biurowo-usługowego i hali produkcyjnej o łącznej powierzchni ok. 8,5 tys. m kw. Planowany termin oddania obiektu do użytkowania to I kwartał 2025 r.

– To właśnie w Stalowej Woli zdecydowaliśmy się uzupełnić ofertę jaką już dzisiaj oferujemy obecnym tutaj przedsiębiorcom, o kolejne nowoczesne przestrzenie, które mamy nadzieję, że za chwile będą przedmiotem komercjalizacji. Prowadzimy już na ten moment rozmowy, są pierwsi zainteresowani. Pierwsze umowy rezerwacyjne podpisujemy w zakresie wynajmu powierzchni produkcyjnych. To świadczy o tym, że tego rodzaju powierzchnia modułowych hal produkcyjnych z zapleczem ultranowoczesnych sal konferencyjnych, powierzchni coworkingowych czy chociażby biur jest potrzebna – mówił Tomasz Miśko, dyrektor oddziału ARP w Tarnobrzegu. Dodał, że w okresie ostatnich 5 lat Stalowa Wola przyciągnęła najwięcej inwestorów na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. – To prawie 3,2 mld zł środków, które w samej Stalowej Woli na przestrzeni ostatnich 5 lat zadeklarowali przedsiębiorcy, że zainwestują w ramach nowych zakładów produkcyjnych – mówił Tomasz Miśko.

Powstający w Stalowej Woli Akcelerator Przemysłowy będzie składał się z części przemysłowej: (powierzchnia produkcyjna: ok. 4,9 tys. m kw., możliwość elastycznego podziału części produkcyjnej na ok. 12 segmentów z dodatkową możliwością zagospodarowania antresol) oraz części biurowej (powierzchnia biurowa: ok. 660 m kw.)

Projekt przewiduje także powstanie centrum coworkingu i usług okołobiznesowych: (biura coworkingowe o powierzchni ok. 390 m kw., lokale typu studio o powierzchni ok. 270 m kw., sale konferencyjne i wielofunkcyjne (największa o powierzchni 140 m kw. ), wyposażone w nowoczesne systemy audiowizualne).

Dla obiektu planowane jest uzyskanie certyfikatu ekologicznego, co dodatkowo potwierdzi ekologiczne aspekty budynku, które na etapie użytkowania wpłyną na komfort użytkowników oraz zapewnią energooszczędne funkcjonowanie obiektu.

Na etapie projektu koncepcyjnego wprowadzono wiele udogodnień dla użytkowników obiektu oraz rozwiązań proekologicznych i energooszczędnych m.in.: instalacja fotowoltaiczna na dachu obiektu o minimalnej mocy 100 kW, zbiorniki retencyjne na gromadzenie wód opadowych z możliwością wykorzystania zgromadzonej wody do podlewania zieleni; stacje ładowania samochodów elektrycznych; bliskość komunikacji miejskiej; 54 stanowiska postojowe dla samochodów osobowych; miejsce do przechowywania rowerów; wszystkie pomieszczenia wentylowane mechaniczne z odzyskiem ciepła oraz klimatyzowane; przybory sanitarne i urządzenia zapewniające oszczędność wody; nowoczesne systemy i rozwiązania m.in. w zakresie zarządzania obiektem.

Budynek zaprojektowano na rzucie kwadratu z wewnętrznym dziedzińcem. Założono zachowanie części drzewostanu w centralnej i południowej części działki. Zaprojektowano dodatkowe nasadzenia drzew i roślinności. Teren wewnątrz obiektu ma pełnić funkcję wypoczynkowo-rekreacyjną i służyć wyłącznie do ruchu pieszego. Na dziedzińcu zaprojektowano zestawy wypoczynkowe wyposażone m.in. w stoliki, ławki, siedziska oraz elementy służące do ćwiczeń na świeżym powietrzu.

– Ta hala jest bardzo istotna ze względu na strategię miasta Stalowej Woli, że nie tylko patrzymy na wielkich inwestorów, którzy przychodzą tutaj z kapitałem wielomiliardowym, którzy na przestrzeni 50, 100 i więcej hektarów budują swoje przedsiębiorstwa, ale właśnie patrzymy na tych producentów, którzy z tego przysłowiowego garażu mają przechodzić do nowoczesnego akceleratora, gdzie tutaj będą rozwijać swoje programy produkcyjne. Jesteśmy przekonani, że ta nowoczesna hala, która tutaj rośnie w centrum strefy będzie miejscem kooperacji, miejscem sukcesu małych, średnich przedsiębiorców – mówił prezydent Lucjusz Nadbereżny.

Prace przy Akceleratorze Przemysłowym są realizowane zgodnie z harmonogramem. Obecnie obejmują montaż konstrukcji prefabrykowanej hali i słupów biurowca, roboty murarskie ścian nośnych, wykonanie sieci zewnętrznych i przebudowę dróg zewnętrznych.

W kwietniu zostanie uruchomiona strona internetowa z możliwością odbycia wirtualnego spaceru po obiekcie.