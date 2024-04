Zabytkowa plebania w Pysznicy przejdzie prace służące zachowaniu i zabezpieczeniu substancji tego zabytku, wykonane zostaną także prace restauratorskie i renowacyjne przy kościele parafialnym w Pysznicy.

Gmina Pysznica podpisała umowy dotacyjne z Parafią Rzymskokatolicką w Pysznicy, na realizację zadań inwestycyjnych służących ochronie obiektów zabytkowych. Pierwsze zadanie dotyczy zabytkowej plebanii w Pysznicy gdzie całkowity koszt realizacji projektu to 625 000 zł, w tym 612 500 zł to środki w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, a 12 500 zł to dotacja gminy. Drugie zadanie dotyczy prac przy kościele parafialnym w Pysznicy. Tu inwestycja opiewa na 201 000 zł w tym 196 000 zł to środki w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, a 4 000 zł to dotacja gminy.

Parafia Rzymskokatolicka w Pysznicy zawarła również umowy z wykonawcami oby tych zadań.

– Dzięki tym zadaniom obiekty będące wizytówką gminy odzyskają swój blask i funkcjonalność. Gmina Pysznica pozyskała środki finansowe na powyższe zadania w ramach I edycji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – czytamy na FB Gminy Pysznica.