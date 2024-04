Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Stalowej Woli wzbogaci się o 10 nowych autobusów. Powiat Stalowowolski otrzymał dotację na ten cel. Kwota dofinansowania opiewa na 8 851 500 zł.

– Ogłosimy przetarg 4 kwietnia. Liczymy się z tym, że podpisanie umowy może nastąpić gdzieś w lipcu, wykonanie zadania musi trwać około pół roku. Być może pod koniec roku, być może na samym początku przyszłego roku będziemy dysponowali nowym taborem w ilości 10 autobusów spalinowych. W naszej sytuacji jako transport publiczny, który działa na terenie powiatu niżańskiego i stalowowolskiego, sprawdzają się nam autobusy spalinowe – mówił Janusz Zarzeczny, starosta stalowowolski.

Otrzymane środki pochodzą z KPO, powiat jako jeden z 26 podmiotów otrzymał finansowe wsparcie na zakup nowych autobusów.

– Cieszę się bardzo, że te 10 autobusów uda się zakupić i dostarczyć do naszego przedsiębiorstwa. Na chwilę obecną w spółce jest eksploatowanych 60 autobusów. W ostatnim czasie spółka kupiła też używane autobusy, ale w dobrym stanie i w dobrym standardzie. W sumie jak byśmy pozyskali te 10 autobusów plus te 12, to da 22 sztuki i to w zasadzie jest już 1/3 taboru, którą będziemy mogli eksploatować. Wydaje mi się, że to będzie już bardzo odczuwalne dla pasażerów – mówił Tadeusz Bąk, prezes PKS-u. Dodał, że po pozyskaniu nowych autobusów, z użytku zostaną wycofane, te najbardziej wiekowe pojazdy.

Nowe autobusy będą wyposażone w klimatyzacje oraz tablice świetlne. Będą też niskopodłogowe.

– Pojawiały się zarzuty, że powiat, czy też PKS, nie wymieniał tego taboru, tak jak na przykład robiło to miasto, natomiast po raz pierwszy pojawił się program, z którego nasz powiat mógł skorzystać, jeżeli chodzi o zakup nowych autobusów – mówił Mariusz Sołtys, wicestarosta stalowowolski.