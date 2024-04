W Wielką Sobotę, 30 marca Ogród Jordanowski, który w ostatnich miesiącach przeszedł gruntowną metamorfozę został oddany do użytku. Inwestycja pochłonęła 7,6 mln z czego lwią część stanowią dotacje zewnętrzne. Na realizację tego projektu miasto pozyskało środki z Polskiego Ładu w kwocie 4,5 mln zł oraz ponad 1,2 mln zł ze środków europejskich dla Polski Wschodniej.

Ogród Jordanowski od wielu lat czekał na zmianę. Zdegradowany, z zaniedbaną zielenią nie zachęcał do odwiedzin. Teraz wszystko się zmieniło, ogród stał się doskonałym miejscem do wypoczynku dla wszystkich pokoleń. Dzieci, młodzież, dorośli i seniorzy z pewnością znajdą tu cos dla siebie.

– Postanowiliśmy, że to miejsce się zmieni, że będziemy w ten sposób budować piękną, otwartą, przyjazną Stalową Wolę. Ten międzypokoleniowy projekt sprawia, że to miejsce takie jest, a to wszystko dzięki pracy wielu osób – mówił prezydent Lucjusz Nadbereżny.

Od głównego wejścia przy ulicy Ofiar Katynia odwiedzających wita wielka sowa. W odnowionym parku nie zabrakło też m. in. huśtawek, imponującej 8,5 metrowej wieży ze zjeżdżalniami rurowymi, kuchni piaskowej dla najmłodszych, górki saneczkowej, urządzenia linowego, trampolin. W części wschodniej parku znajdziemy zaciszny zakątek z grządkami, gdzie dzieci będą mogły uczyć się uprawy warzyw i owoców. Wokół ogródka rośnie mnóstwo jagód, poziomek i borówek. Poza tym, strefa sportu z urządzeniami do gimnastyki i siłownią zachęca do aktywności fizycznej dla wszystkich grup wiekowych.

– Mamy miejsce wielopokoleniowe, którego symbolem staje się sowa. Piękne, nowoczesne zabawki tworzące miejsce kreatywne dla dzieci, miejsce, w którym to dzieci mają tworzyć swoją przestrzeń. Ale to miejsce również sportowe, miejsce, w którym można w każdym pokoleniu ćwiczyć, rozwijać swoje umiejętności ruchowe – mówił prezydent.

W przestrzeni parku jest też profesjonalna tężnia solankowa, uzupełniona drewnianą pergolą oraz fontanna posadzkowa.

– Zrealizowaliśmy ten projekt bez wycinania drzew, dokonaliśmy zmiany, zostało zasadzonych 34 nowych dużych drzew, kilka tysięcy krzewów, bylin. To piękna realizacja pod względem zielni – mówił włodarz miasta.

Park Jordanowski to nie tylko miejsce rekreacji, ale także kawałek historii Stalowej Woli, powstał bowiem w latach 50. XX wieku.

– Chciałbym zaapelować do wszystkich nas abyśmy dbali o to miejsce tak jak o własne mieszkanie. Dbajmy o nasz wspólny dom – Stalową Wolę, o ten park aby on nie był niszczony, aby był szanowny, aby każdego dnia był piękny – mówił prezydent.