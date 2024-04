W Wielkanoc, 31 marca w Domu Pomocy Społecznej w Mszczonowie (powiat żyrardowski) zmarł Benedykt Sobczyński. Miał 86 lat.

Benedykt Sobczyński urodził się 22 października 1937 r. Z lekką atletyką zetknął się podczas nauki w Liceum Ogólnokształcącym w Radomsku (1952–56). Jego największym osiągnięciem w tym okresie było zajęcie 2. miejsca w Centralnych Biegach Narodowych w 1956 r. W latach 1957–61 studiował na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie i równocześnie trenował biegi średnie w AZS AWF Warszawa, uzyskując I klasę sportową. Podczas III i IV roku studiów uczęszczał na zajęcia specjalizacji z lekkiej atletyki pod kierunkiem wybitnych fachowców: Zygmunta Szelesta, Zygmunta Kozubka, Antoniego Morończyka, Zenona Waśnego, Wiesława Czwórnoga i Janusza Koszewskiego, uzyskując uprawnienia trenera II klasy. Studia ukończył w 1961 r. i rozpoczął pracę w Klubie Sportowym Społem Łódź. W roku 1963 skorzystał z oferty pracy w Stalowej Woli. Zakładowy Klub Sportowy Stal zaoferował mu nie tylko pracę, ale także mieszkanie. Od początku pobytu w Stalowej Woli bardzo dobrze układała mu się współpraca z oddanym działaczem lekkoatletycznym Eugeniuszem Linem. Zaczęli od poszerzenia składu kadry trenerskiej pracującej w ZKS Stal. W 1965 roku, po ukończeniu kursu instruktorskiego do kadry szkoleniowej dołączył Stanisław Anioł, a po nim kolejni trenerzy: Jerzy Jakowski – specjalizujący się w konkurencjach rzutowych, Ewa Idziniak – zajmującą się skokami oraz znakomity fachowiec od sprintów, Kazimierz Luchowski. Stal po wodzą tak wytrawnych specjalistów awansowała szybko do II ligi.

W 1979 r. część działaczy i szkoleniowców, wśród nich Benedykt Sobczyński, zniechęconych trudnościami finansowo-organizacyjnymi w Stali, skorzystali z okazji likwidacji KS Energetyk Stalowa Wola i przejęli na swoje barki ciężar utrzymania stadionu przy ul. Staszica. Mimo wprowadzonego stanu wojennego w 1981 r. udało im się doprowadzić do użytku bieżnię i inne urządzenia lekkoatletyczne, a 18 grudnia 1982 r. na zebraniu założycielskim w Urzędzie Miasta powołali Miejski Klub Lekkoatletyczny w Stalowej Woli.

Do roku 1992 Benedykt Sobczyński był także nauczycielem wf w Szkole Podstawowej nr 6 przy ul. Podleśnej w Stalowej Woli. Przez pewien okres pełnił także obowiązki dyrektora szkoły. W latach 1976–2000 był członkiem OZLA w Tarnobrzegu, a w latach 2000–2008 członkiem Podkarpackiego OZLA w Rzeszowie. Na emeryturę przeszedł w 2018 roku. Trzy lata później doszło do połączenia dwóch działających w Stalowej Woli klubów lekkoatletycznych, Sparty i Victorii. Sobczyński został honorowym członkiem zarządu nowo powstałego Katolickiego Klubu Lekkoatletycznego Stal Stalowa Wola.

Przez blisko pół wieku pracy trenerskiej Benedykt Sobczyński wychował i przyczynił się do rozwoju wielu wspaniałych zawodniczek i zawodników, medalistów mistrzostw Polski, reprezentantów Polski m.in. Jolanty Komsy, Henryka Mościckiego, Jana Rybaka, Grażyny Tychoty, Tadeusza Cieślaka, Małgorzaty Gurbiel, Andrzeja Murdzi, Edwarda Sudoła, Artura Brzozowskiego, Łukasza Sarzyńskiego, Marcina Sądeja.

Za działalność szkoleniową i społeczną w sporcie otrzymał odznaczenia PZLA, resortu sportu i państwowe: srebrną i złotą odznakę PZLA, srebrną odznakę Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej, odznakę Zasłużony Trener Lekkiej Atletyki, srebrny i złoty Krzyż Zasługi, odznakę 50-lecia SZS, odznakę 60-lecia POZLA.

Benedykt Sobczyński był ciepłym, serdecznym człowiekiem i lubianym przez młodzież trenerem.