Powiat Niżański zajął 6 miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Gmin i Powiatów za 2023 rok w kategorii powiatów od 60 do 120 tys. mieszkańców. Organizatorem rankingu jest Związek Powiatów Polskich. Liderów i laureatów najnowszej edycji Rankingu Związku Powiatów Polskich ogłoszono 13 marca, a wręczenie pamiątkowych statuetek odbyło się w Karpaczu.

Ogólnopolski Ranking Powiatów i Miast na prawach powiatu to bezpłatny i dobrowolny konkurs prowadzony już od 20 lat przez Związek Powiatów Polskich. W rankingu uczestniczą wszystkie zainteresowane samorządy powiatowe oraz miasta na prawach powiatu. Laureaci Rankingu prowadzonego przez Związek Powiatów Polskich typowani są w 4 kategoriach: powiaty do 60 tys. mieszkańców, powiaty od 60 do 120 tys. mieszkańców, powiaty powyżej 120 tys. mieszkańców, miasta na prawach powiatu. Tytuł Laureatów Rankingu Powiatów przyznawany jest każdego roku samorządom, które zdobyły w nim miejsca od 2 do 15. Natomiast jego zwycięzca jest ogłaszany Liderem Rankingu. Ranking jest jedynym w Polsce tego rodzaju przedsięwzięciem, zarządzanym na bieżąco w trybie online. W trakcie oceny samorządów powiatowych eksperci ZPP przyznają punkty w ramach wielu kryteriów ujętych w siedmiu grupach tematycznych takich jak: rozwój i fundusze. polityka społeczne i zdrowotna, edukacja, kultura i sport. samorząd na rzecz mieszkańców. działania krajowe i międzynarodowe, działania ekoenergetyczne i proekologiczne, działania promocyjne.

Oceniając powiaty, eksperci ZPP wydają opinię według wielu kryteriów ujętych w dziesięciu grupach tematycznych takich jak: działania proinwestycyjne i prorozwojowe; rozwiązania poprawiające jakość obsługi mieszkańca oraz funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego; rozwój społeczeństwa informacyjnego; rozwój społeczeństwa obywatelskiego; umacnianie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji; promocja rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej; wspieranie działań na rzecz gospodarki rynkowej; promocja rozwiązań ekoenergetycznych i proekologicznych; współpraca krajowa i międzynarodowa; działania promocyjne. Zwycięzcą rankingu za 2023 r. w kategorii powiatów do 120 tysięcy mieszkańców, został Powiat Raciborski.