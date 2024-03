Niżańscy policjanci z zespołu do walki z przestępczością gospodarczą wspólnie z funkcjonariuszami z Urzędu Celno-Skarbowego z Przemyśla, zlikwidowali nielegalną, przydomową bimbrownię. W domu 72-latka, funkcjonariusze zabezpieczyli m.in. urządzenia i akcesoria służące do tego nielegalnego procederu, łącznie ponad 100 litrów alkoholu oraz beczkę z zacierem przygotowanym do destylacji.

Policjanci niżańskiego zespołu do walki z przestępczością gospodarczą ustalili, że jeden z mieszkańców powiatu, na terenie swojej posesji, może produkować nielegalny alkohol. Funkcjonariusze postanowili to sprawdzić. W miniony poniedziałek, wspólnie z funkcjonariuszami II Mobilnego Referatu Realizacji w Rzeszowie Podkarpackiego Urzędu – Celno Skarbowego w Przemyślu, pojechali do domu 72-latka.

W trakcie przeszukania, w pomieszczeniach gospodarczych, natrafili na aparaturę do wytwarzania alkoholu, plastikowe i szklane pojemniki, butle gazowe, beczkę wypełnioną zacierem przygotowanym do destylacji oraz ponad 100 litrów wyprodukowanego zabutelkowanego bimbru.

72-letni mieszkaniec powiatu niżańskiego zajmując się tym procederem dopuścił się przestępstwa wyrabiania alkoholu bez wymaganego wpisu do rejestru producentów, za co grozi mu teraz grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 3 lat.