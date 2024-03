Kosmetyki marki iS Clinical podbiły serca Klientów na całym świecie i nie ma się czemu dziwić. Wyjątkowe formuły, unikatowe składniki, a także fenomenalne rezultaty pielęgnacyjne mówią same za siebie. Zaciekawieni? Wspólnie z kosmetologiem poznajmy bliżej markę iS Clinical.

iS Clinical – czyli profesjonalna pielęgnacja

Amerykańska marka iS Clinical została stworzona przez kalifornijskie Laboratorium Innovative Skincare. Formuły produktów posiadają farmaceutyczną jakość, która zapewnia wyjątkowo skuteczne efekty stosowania w przypadku każdego rodzaju skóry. Obecne firma cieszy się światowym uznaniem specjalistów kosmetologii, dermatologów i lekarzy medycyny estetycznej.

Kosmetyki iS Clinical powstają we współpracy z międzynarodowymi specjalistami w dziedzinie farmakologii roślin, biologii molekularnej, biochemii i medycyny, a każdy z produktów posiada udowodnione klinicznie działanie na skórę.

Kosmetyki posiadają certyfikat GMP potwierdzający wykorzystanie dobrych praktyk produkcyjnych, a także badania ORAC, które gwarantują obecność dużej ilości substancji o działaniu przeciwutleniającym.

Dla kogo sprawdzą się kosmetyki marki iS Clinical?

Kosmetyki marki iS Clinical sprawdzą się dla każdego rodzaju cery. Ich stosowanie zalecane jest szczególnie dla osób pragnących działania przeciwstarzeniowego, ujędrniającego oraz antyoksydacyjnego. Produkty doskonale sprawdzą się zarówno w pielęgnacji prewencyjnej, jak i tej, której zadaniem jest widoczne zredukowanie już istniejących zmarszczek.

W szerokiej ofercie marki znajdziemy również kosmetyki, które powstały z myślą o pielęgnacji pozabiegowej. Pomagają one nie tylko odpowiednio przygotować skórę do inwazyjnych zabiegów medycyny estetycznej czy kosmetologii, ale również intensywnie wspierają procesy regeneracji po wykonanych terapiach.

Dodatkowo firma posiada produkty skierowane dla osób zmagających się z trądzikiem pospolitym i różowatym, przebarwieniami, bliznami, rozstępami czy atopowym zapaleniem skóry. Kosmetyki sprawdzą się także dla osób po zakończonym leczeniu onkologicznym, których cera wymaga intensywnej regeneracji.

Dlaczego kosmetyki iS Clinical są tak skuteczne?

W składzie kosmetyków marki iS Clinical znajdziemy wyselekcjonowane substancje aktywne o udowodnionej skuteczności. Marka wykorzystuje w swoich produktach peptydy, czynniki wzrostu, kwasy z grupy AHA oraz BHA, liczne ekstrakty roślinne, antyoksydanty oraz filtry przeciwsłoneczne, które skutecznie chronią skórę przed promieniowaniem UVA i UVB.

Formuły opracowywane są przez międzynarodowy zespół, a pozyskanie substancji do produkcji kosmetyków odbywa się przy użyciu najnowocześniejszych technologii.

Jak zbudować pielęgnację z marką iS Clinical?

Dostępne w ofercie marki iS Clinical produkty możemy podzielić na cztery kategorie. Każda z nich odpowiada za inny etap codziennej pielęgnacji. Dzięki zróżnicowanym formułom, w każdej kategorii znajdziemy kosmetyk, który doskonale zaspokoi indywidualne potrzeby naszej skóry.

Krok 1 – oczyszczanie

Jest to podstawowy i niezbędny krok w codziennej pielęgnacji cery. Kosmetyki do oczyszczania skóry marki iS Clinical doskonale sprawdzą się dla każdego, bez względu na wiek czy płeć. Produkty łagodnie usuwają zanieczyszczenia nagromadzone w ciągu dnia, a także makijaż, nie powodując przy tym uczucia ściągnięcia, czy podrażnień.

Krok 2 – leczenie

W drugim etapie pielęgnacji znajdziemy kosmetyki stworzone z myślą o konkretnych problemach skórnych takich jak: trądzik, przebarwienia, zmarszczki czy utrata jędrności.

Krok 3 – nawilżanie

Etap trzeci zapewnia skórze prawidłowy poziom nawilżenia, a także stymuluje jej procesy regeneracji. Kosmetyki te są odpowiednie do stosowania w pielęgnacji domowej oraz po profesjonalnych zabiegach z zakresu kosmetologii i medycyny estetycznej.

Krok 4 – ochrona

Ostatni etap pielęgnacji obejmuje produkty chroniące skórę przed promieniowaniem UVA i UVB. Kremy i pudry zapobiegają poparzeniom słonecznym oraz opóźniają procesy fotostarzenia.

Marka iS Clinical to prawdziwy lider w branży kosmetycznej. Wyjątkowo skuteczne formuły i dopracowane w najmniejszym szczególe składy produktów zapewniają niezwykle skuteczne rezultaty. Szeroki asortyment pozwala na zbudowanie pełnej pielęgnacji, która zaspokoi potrzeby nawet najbardziej wymagającej skóry.