W poniedziałek, 25 marca, w szpitalu powiatowym odbyła się konferencja prasowa. Władze powiatu zdementowały medialne doniesienia o złej kondycji finansowej szpitala.

– Tak jak w szpitalu jest obecnie, dawno nie było. W ostatnich 15 latach był wynik bliski zeru na działalności operacyjnej, obecnie na tej działalności mamy ponad 4 mln złotych zysku. Ktoś kto mówi, że szpital jest w bardzo złej sytuacji, w złym położeniu, mija się z prawdą i chciałbym żeby to nasi mieszkańcy wiedzieli. Głoszenie takich teorii bardzo szkodzi szpitalowi i mieszkańcom – powiedział starosta Janusz Zarzeczny.

Jako niewątpliwy atut szpitala wskazano na pracujących w nim trzech lekarzy – profesorów medycyny: Jaroszyńskiego, Rejdaka i Guzika. Szpital wciąż pozyskuje nowych pracowników, na oddziałach nie ma braków.

– Od roku, kiedy tutaj pracuję, obserwuję z dużą satysfakcją pozytywne zmiany, jakie mają miejsce w tym szpitalu, dlatego muszę powiedzieć, że jestem zbulwersowany takimi nie merytorycznymi wypowiedziami na temat tego szpitala – skomentował profesor Andrzej Jaroszyński.

Wypowiedział się także ordynator chirurgii, dr n. med. Tomasz Jaworski, który poinformował, że w ciągu kilku miesięcy jego pracy udało się odbudować kadrę lekarską oddziału chirurgicznego w Stalowej Woli, co w dobie braków kadrowych zwłaszcza wśród chirurgów, jest dużym osiągnięciem.

Niezwykle istotnym tematem poruszonym podczas konferencji było funkcjonowanie Centrum Zdrowia Psychicznego. W przestrzeni medialnej zarzucono, że dostęp do pomocy psychologicznej i psychiatrycznej jest utrudniony. Doniesienia te zdementował kierownik Centrum Zdrowia Psychicznego w Stalowej Woli Piotr Kułacz. Jak powiedział, na wyposażeniu jednostki są trzy samochody, dzięki którym lekarze psychiatrzy, psychologowie czy terapeuci środowiskowi mogą dojeżdżać do swoich pacjentów w powiecie stalowowolskim oraz niżańskim. Centrum udziela także tak zwanej szybkiej pomocy – pacjent, który wymaga jej najpilniej otrzymuje ją w przeciągu 72 godzin. Wszyscy pacjenci, którzy zgłoszą się do CZP natychmiast otrzymują pomoc.

W ostatnich 5 latach powiat przekazał aż 66 milionów złotych na szpital powiatowy w Stalowej Woli. Również sam szpital pozyskiwał pieniądze w formie darowizn czy środki z ministerstwa. W tym roku realizowany jest remont podjazdu dla karetek oraz zakup sprzętu do tomografii komputerowej. Szpital ma na to 13 milionów złotych. Natomiast Powiat w 2024 roku przeznacza 25 milionów złotych na remont szpitala w Stalowej Woli.

– Mamy sprzęt na najwyższym poziomie, wszystkie zakupione urządzenia to górna półka europejska, dziwię się, że ktoś kto nie ma rozeznania może głosić takie hasła, że jest szpital w ruinie – skomentował Janusz Zarzeczny.

Starosta zapewnił także, że zarówno powiat jak i dyrekcja szpitala robią wszystko, aby szpital był w jak najlepszej kondycji finansowej oraz miał dobrą obsadę lekarską i pielęgniarską.