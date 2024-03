Zielona modernizacja placu Piłsudskiego, działania odwadniające i zazieleniające miasto – to zadania, które będą lub są już realizowane na terenie Stalowej Woli dzięki otrzymanej dotacji ze środków europejskich.

Miasto Stalowa Wola otrzymało dofinansowanie w wysokości nieco ponad 20,1 mln zł za pośrednictwem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z projektu finansowanego ze środków europejskich dedykowanych dla Polski Wschodniej. Przy udziale tych środków miasto będzie realizować kilka projektów na łączną kwotę ponad 38 mln zł.

Zielony Plac Piłsudskiego

Pierwsze zadanie wchodzące w skład tego dużego projektu, który uzyskał wsparcie zewnętrzne to „Zielony Plac Piłsudskiego”. – To jest odnowienie tego miejsca poprzez wsłuchanie się w głos mieszkańców Stalowej Woli, którzy przedstawiane koncepcje dość mocno skrytykowali, powiedzieli, że nie chcą tam żadnej „betonozy”, wysokiej wieży, obiektów na części placu przylegającej do torów. Chcą tam pięknej zielni, fontanny multimedialnej, ale takiej która będzie nieckowa. I te wnioski zostały w tym projekcie uwzględnione – mówił prezydent Lucjusz Nadbereżny. Szacowany koszt zadania to 18,3 mln zł, dofinansowanie to blisko 9 mln zł.

Zmianą objęta zostanie przestrzeń od torów kolejowych, idąc przez plac Piłsudskiego, przez ulicę Dmowskiego, aż do ulicy Niezłomnych. Obecny drzewostan ma zostać utrzymany, pojawią się również nowe, liczne nasadzenia dużych drzew, krzewów i kwiatów. Największą metamorfozę przejdzie przestrzeń od strony torów kolejowych. Tam pojawi się multimedialna fontanna nieckowa otoczona zielenią. Przy szkole podstawowej nr 1 będzie rozproszony, ekologiczny plac zabaw.

Plac Piłsudskiego nie będzie już parkingiem, nie będzie też przecięty drogą. – Wsłuchując się w głos mieszkańców Stalowej Woli zaniepokojonych tym gdzie będzie można tutaj zaparkować, jak będzie można dojechać podjęliśmy już dzisiaj działania, rozmowy z właścicielami terenów ciągnących się od Metalowca w stronę wiaduktu. Ten cały pas do Sierpnia 22 często magazynowy, uśpiony to będzie teren, który będziemy chcieli przeznaczyć na nowe piękne centrum Stalowej Woli, pod względem parkingów, pod względem usług. Tam również chciałbym zaproponować aby pojawiły się funkcje mieszkaniowe, aby tam mogły powstać nowe mieszkania. Uspokajam mieszkańców, myślimy o wszystkim tak aby można było dojechać, zaparkować i aby pobudzić to miejsce pod względem społecznym, gospodarczym – mówił prezydent.

Z innego finansowania, z Krajowego Planu Odbudowy miasto chce realizować modernizację budynku Arkadii z zielonymi dachami i wieżą zegarową. Nowe plany zagospodarowania są także względem tzw. „pershinga”. – Wszyscy dzisiejsi mieszkający tego budynku uczestniczyli w warsztatach, w ramach środków norweskich i mają świadomość, że ten budynek zmieni swoją funkcję i że tam oni już nie będą mieszkać – mówił włodarz miasta. Mieszkańcy „pershinga”, którzy nie mają problemów z kwestiami utrzymania porządku, bezpieczeństwa będą mieli zaproponowane inne mieszkania socjale, ci którzy zaś dewastują, zadłużają, zagrażają bezpieczeństwu otrzymają oferty o zupełnie innym standardzie, będą to kontenery.

Prace na Placu Piłsudskiego powinny rozpocząć się w okresie wakacyjnym, zakończenie planowane jest na jesieni przyszłego roku.

Odwodnienie trenów miejskich

W ramach otrzymanego dofinansowania gmina będzie realizować dwa ważne projekty dotyczące odwodnienia Stalowej Woli. Pierwszy z nich to budowa otwartego zbiornika retencyjnego na wody opadowe na osiedlu Piaski, tzw. Kacze doły. – Otwarty zbiornik retencyjny na osiedlu Piaski, który dzisiaj jest bardzo mocno zanieczyszczony, nie spełnia swojej funkcji. Prace pochłoną ponad 4 mln 383 tys. zł, będą dofinansowane w wysokości 3,7 mln zł. Przez całe lata on stał się niestety osiedlowym śmietnikiem. W ramach tego projektu ten zbiornik zostanie oczyszczony, pogłębiony, zostaną wykonane nowe ściany, nowe elementy grobli, które sprawią, że będzie bardziej wydajny, będzie mógł przyjąć więcej wody – tłumaczył Lucjusz Nadbereżny.

Druga część dotyczy rozwiązania problemu na ulicy Niezłomnych, w okolicach Halmaru, gdzie po intensywnych opadach deszczu pojawia się rozlewisko. Tam znajduje się najniższy punkt sieci wodno-kanalizacyjnej przechodzącej od ulicy Okulickiego pod torami w stronę do ulicy Niezłomnych. – W ramach tego działania właśnie przy Halmarze w ulicy Niezłomnych zostaną wybudowane duże zbiorniki retencyjne, podziemne, które będą realizować zadanie odwodnienia tej części miasta, to powinno mieć istotne znaczenie również dla zakończenia problemu zalewania ulicy KEN – mówił Nadbereżny. Kwota realizacji tego zadani to blisko 3 mln zł, przy dotacji w wysokości 2,5 mln zł.

Zielone miasto

Miasto pozyskało też środki na zazielenienie miejskich obszarów. Dwa z trzech dofinansowanych zadań są już realizowane, to modernizacja Ogrodu Jordanowskiego i budowa Ogrodu Zucha przy parafii Opatrzności Bożej. Dzięki przyznanej dotacji modernizacja Ogrodu Jordanowskiego w dużej mierze sfinansowana zostanie ze środków zewnętrznych (wartość zadania to ponad 7,6 mln zł, Polski Ład – blisko 5 mln zł, prawie 1,3 mln zł to środki europejskie).

Kolejne środki miasto otrzymało na budowę Ogrodu Zucha na Osiedlu Poręby. Inwestycja ta również jest już w trakcie realizacji. Tu dotacja sięga 2,4 mln zł (wartość zadania to ponad 2,8 mln zł). W ramach tej inwestycji powstaną: ogród formalny, ogród różany, fontanna, plac harcerski, drewniany plac zabaw.

Trzecia przestrzeń to skwer pomiędzy budynkami Al. Jana Pawła II 12 i 14. Koszt zadania to ponad 400 tys. zł, dofinansowanie to 340,6 tys. zł. Powstanie tam zielony skwer, ogród społeczny, który zastąpi dominujący asfalt. Pojawią się nowe nasadzenia drzew, krzewów, pojawią się ławki solarne oraz oświetlenie.